¿Qué supone para el tenis la sanción a Sinner?: indignación general por unas ridículas consecuencias en el circuito

La sanción de tres meses impuesta a Jannik Sinner ha sacudido el mundo del tenis y ha generado un gran revuelo en el circuito. El número uno del mundo estará sin competir hasta el 4 de mayo, tras haber llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La decisión, que le impedirá disputar varias torneos, ha desatado críticas entre jugadores y aficionados, cuestionando la justicia y la equidad en las sanciones por dopaje en el deporte.

El positivo de Sinner por clostebol, detectado en Indian Wells en marzo de 2024, estuvo envuelto en polémica desde el principio. Según explicó el propio tenista, la sustancia prohibida llegó a su organismo de manera involuntaria tras recibir un masaje de su fisioterapeuta, quien manipulaba un medicamento con clostebol sin guantes.

En un primer momento, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) exoneró al jugador de cualquier culpa, pero la AMA reabrió el caso y negoció con el italiano una sanción de tres meses.

En su comunicado oficial, Sinner declaró: "Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base, he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de 3 meses".

La noticia ha provocado reacciones inmediatas entre sus compañeros de circuito. Uno de los primeros en pronunciarse fue Nick Kyrgios, conocido por su actitud crítica con las decisiones institucionales. "La justicia en el tenis no existe", escribió en redes sociales. "La AMA salió diciendo que la sanción sería de uno o dos años, pero el equipo de Sinner consiguió reducirla a solo tres meses sin perder premios ni títulos. Un día triste para el tenis".

El suizo Stanislas Wawrinka también se sumó a las críticas con un mensaje tajante: "Ya no creo en un deporte limpio". Frente a estos comentarios, el extenista Feliciano López defendió al italiano: "Está muy claro que no hizo nada para mejorar su rendimiento. Asume la responsabilidad de los errores de su equipo y acepta su sanción. Pero, ¿una suspensión más larga haría que el tenis fuera más limpio? No lo creo".

Por su parte, la Federación Italiana de Tenis también salió en defensa de su jugador. Su presidente, Angelo Binaghi, arremetió contra la AMA: "Es la primera vez que una injusticia nos hace felices, porque esto pone fin a la pesadilla de Jannik. Este acuerdo certifica su inocencia y le permite centrarse en su regreso en el Masters 1000 de Roma, donde Italia le recibirá como se merece".

Lo que pierde Sinner

El principal impacto de la sanción para Sinner es la pérdida de 1.600 puntos en el ranking ATP. Su cuenta bajará de 11.330 a 9.730, una cifra que aún le permitirá mantenerse en lo alto de la clasificación. Sus principales perseguidores, Alexander Zverev (8.135 puntos) y Carlos Alcaraz (7.510 puntos), tendrán la oportunidad de reducir distancias en su ausencia.

Durante estos tres meses de suspensión, el italiano se perderá cinco torneos importantes, cuatro de ellos de categoría Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, además del ATP 500 de Doha. Esto podría comprometer su dominio en el circuito, pero le permitirá regresar a tiempo para disputar Roland Garros, donde podrá sumar puntos al no haber jugado el torneo en 2024.

Su ausencia en torneos tan relevantes podría significar un cambio en la lucha por el número uno. Alcaraz, que defiende 1.500 puntos en este período, podría acortar la distancia con el italiano si logra buenos resultados en la gira de tierra batida. Sin embargo, necesitaría un rendimiento excepcional, sumando cerca de 3.600 puntos, para alcanzar la cima antes del regreso de Sinner.

El hecho de que la sanción de Sinner se haya limitado a un período de la temporada donde no defiende grandes puntos ha despertado suspicacias.

Algunos críticos consideran que se trata de una sanción 'a la carta', permitiendo que el italiano regrese justo a tiempo para los torneos clave sin perder demasiado terreno en el ranking.

Comparaciones con otros casos de dopaje han avivado la polémica. Nicolás Jarry, sancionado once meses por una situación similar, expresó que le "hubiera gustado tener el mismo apoyo que Sinner".

El caso de Jannik Sinner deja una pregunta en el aire: ¿se ha hecho justicia o ha recibido un trato de favor? Mientras algunos consideran que la sanción es justa dada la falta de intención de mejorar su rendimiento, otros creen que el tenis ha mostrado una vara de medir desigual. Lo cierto es que el debate sigue abierto y que el regreso del italiano en Roma estará marcado por la polémica y la expectativa.