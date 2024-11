Carlos Alcaraz habla alto y claro sobre la Copa Davis y la retirada de Nadal: "No pienso demasiado en ello, no es una presión extra"

Carlos Alcaraz, uno de los tenistas más destacados del panorama actual, llega a las ATP Finals 2024 con una mentalidad ganadora y enfocado únicamente en Turín. En una entrevista con ATP, el murciano compartió sus expectativas para el torneo y su visión de futuro, dejando claro que, a pesar de la inminente retirada de Rafael Nadal en la próxima Copa Davis, su enfoque principal es este campeonato. "No pienso demasiado en ello, no es una presión extra", afirmó.

El actual número 3 del mundo, que terminó la temporada con buenos resultados, llega a Turín con una motivación clara: levantar el trofeo de campeón en las ATP Finals, una meta ambiciosa que refleja su carácter competitivo.

"He venido aquí con el objetivo de ganar. Quiero poner este trofeo junto al resto, creo que es una buena meta. Me voy a enfrentar a los mejores del mundo, así que debo mostrar mi mejor versión", declaró Alcaraz a la ATP.

Tras caer en semifinales en la edición anterior, Alcaraz busca redimirse en un torneo que representa el último gran evento de la temporada, donde los ocho mejores tenistas del año se enfrentan en busca de la gloria.

Su rendimiento en París-Bercy, aunque dejó un mal sabor de boca tras la derrota ante Ugo Humbert, no ha mermado su confianza. "Intento jugar sólido, pero a la vez con cierta agresividad, y necesito hacerlo a la perfección si quiero conquistar el título aquí", añadió Alcaraz, quien parece listo para darlo todo en cada partido.

Alcaraz también comentó el afecto que recibe del público italiano, a pesar de que su compatriota, Jannik Sinner, es el favorito local. "No sabría decirte por qué, pero siempre intento que la gente disfrute viendo tenis. No sé si es mi tenis o mi personalidad, pero estoy muy agradecido por sentir el cariño de los italianos", compartió. Este apoyo será clave en los próximos días, ya que Turín espera vibrar con el talento y la energía del joven español.

Durante la entrevista, también fue inevitable preguntarle sobre la próxima Copa Davis y la retirada de Rafael Nadal, un referente y símbolo del tenis español. Carlos Alcaraz expresó que, aunque el manacorí es una figura irremplazable, él prefiere centrarse en sus objetivos inmediatos.

"Sinceramente, no he pensado demasiado en esa cita todavía. Para mí es difícil aceptar que Rafa Nadal se vaya a retirar. Solo estoy centrado en las ATP Finals", confesó. Sin embargo, Alcaraz no descarta darlo todo en la Davis, pues sabe que será un momento especial para el tenis español.

Ya conoce a sus rivales

Carlos Alcaraz ha sido ubicado en el Grupo John Newcombe junto a rivales de primer nivel: Alexander Zverev, Casper Ruud y Andrey Rublev. Zverev, número dos del mundo, llega como segundo cabeza de serie, mientras que Ruud y Rublev también son contendientes fuertes, listos para poner a prueba al murciano. La primera fase promete ser intensa, y cada partido será crucial para acceder a las semifinales.

El calendario de la primera jornada ya está marcado. El lunes, 11 de noviembre, Alcaraz debutará frente al noruego Casper Ruud en un duelo clave que le permitirá medir su nivel y avanzar con paso firme.

Este encuentro abrirá la jornada a las 14:00 horas. Más tarde, Alexander Zverev se enfrentará a Andrey Rublev a las 20:30 horas, completando los enfrentamientos del Grupo John Newcombe en esta primera ronda.

Orden de juego en Turín

El torneo se disputará en la Pista Central del complejo de Turín, con una agenda de encuentros que reúne a las figuras más destacadas del circuito. A continuación, el calendario para la primera fase del torneo:

Domingo, 10 de noviembre:

- 11:30 – Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO) vs. Max Purcell (AUS)/Jordan Thompson (AUS)

- No antes de las 14:00 – Daniil Medvedev (RUS, 4) vs. Taylor Fritz (USA, 5)

- No antes de las 18:00 – Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)

- No antes de las 20:30 – Jannik Sinner (ITA, 1) vs. Alex de Miñaur (AUS, 7)

Lunes, 11 de noviembre:

- 11:30 – Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO) vs. Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)

- No antes de las 14:00 – Carlos Alcaraz (ESP, 3) vs. Casper Ruud (NOR, 6)

- No antes de las 18:00 – Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA) vs. Rohan Bopanna (IND)/Matthew Ebden (AUS)

- No antes de las 20:30 – Alexander Zverev (GER, 2) vs. Andrey Rublev (RUS, 8)

Este formato garantiza una competencia intensa, donde solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales. En caso de empate, se tendrá en cuenta el porcentaje de sets y juegos ganados.

Alcaraz llega a este evento después de una temporada espectacular, en la que ha ganado títulos en Roland Garros y Wimbledon, además de otros logros en Indian Wells y Pekín. Sin embargo, el objetivo de este torneo es especial para el español.

Su deseo de obtener el título, como dejó claro en sus declaraciones, se encuentra entre sus prioridades, especialmente en un año en el que Novak Djokovic, campeón defensor, no participará, lo que abre más posibilidades para Alcaraz y Sinner, favoritos en esta edición.