Ni homenaje, ni despedida: Roland Garros explica por qué Rafa Nadal no tuvo ningún acto tras su derrota

Rafa Nadal se despidió a las primeras de cambio de Roland Garros después de perder en primera ronda frente al alemán Alexander Zverev. Rafa ofreció un buen nivel, pero no pudo hacer nada ante el muro alemán que le derrotó en tres sets.

Tras perder, el público de la Philippe Chatrier le brindó una sonora ovación que el tenista español agradeció. El manacorí se acercó a su silla y mantuvo un pequeño diálogo con Amelie Mauresmo, directora del torneo, y otro miembro de la organización.

Un diálogo que duró apenas unos segundos en el que se vio a Nadal realizar un par de muecas afirmativas a lo que le estaban diciendo. Acto seguido, cogió el micrófono y habló a los aficionados. Les regaló un emotivo discurso, pero en ningún momento se produjo una despedida oficial ni ningún homenaje.

Nadal no cerró la puerta a volver a Roland-Garros en ningún momento de su alocución ni en la rueda de prensa posterior. Más bien al contrario, ya que alimentó la ilusión de poder volver en 2025 y aplazar así su eventual retirada del tenis profesional.

La respuesta de la organización

Muchos podrían pensar en una despedida para Rafa Nadal en el lugar donde se ha convertido en una de las mayores leyendas de la historia del tenis. Pero no fue así y Amelie Mauresmo aclaró la situación.

"Teníamos algo planeado para él. Pero, como no sabe si va a ser su último Roland-Garros o no y quiere dejar la puerta abierta a volver el año que viene, obviamente no íbamos a presionarle para un homenaje", explicó.

[Este es el camino de Rafa Nadal tras Roland Garros: la duda de Wimbledon y el sueño de los JJOO de París]

Mauresmo reivindicó lo siguiente: "Era cuestión de tocar el botón para activarlo. Pero será cuando Nadal quiera, ya sea a finales de este año o el que viene. Cuando quiera".

Desde la organización esperan poder rendirle a Nadal el homenaje que merece, pero puede que no sea posible. El manacorí dijo tras el partido que no puede asegurar su vuelta a Roland Garros, pero habrá que esperar. De momento, el siguiente paso del español es pensar en los Juegos Olímpicos donde espera volver a la Philippe Chatrier junto a Carlos Alcaraz. Ese el siguiente paso en el calendario de Rafa, luchar por hacer algo grande con su compatriota.