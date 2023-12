Rafa Nadal se prepara como "un animal competitivo": el factor mental, clave en su regreso

En dos semanas Rafa Nadal volverá a jugar un partido de tenis tras cerca de un año fuera de las pistas alejado por problemas físicos. Una ausencia muy extensa para un jugador que ya ha entrado en el tramo final de su carrera deportiva y que le ha hecho llevar a cabo un trabajo muy específico para evitar cualquier tipo de recaída.

El aspecto físico ha sido uno de los más importantes para él, ya que quería evitar que los problemas que le ha estado afectando, como el del psoas ilíaco, y que le ha mantenido cerca de doce meses en el dique seco, apareciesen de nuevo.

Un proceso largo y duradero que ya parece estar dando sus últimos coletazos. El trabajo físico parece haber ido a la perfección y Rafa Nadal ya ha realizado un test de cierto nivel tras entrenarse esta semana con Arthur Fils durante su estancia en Kuwait, donde se encuentra una de las sedes de la Rafa Nadal Academy. Y las sensaciones han sido casi inmejorables, pues su sparring así lo ha confirmado.

Una puesta a punto que Carlos Moyá, entrenador del tenista, ha considerado de crucial para regresar a las pistas. "Es difícil hacerle ver que no se puede exigir tanto desde el principio como a lo que está habituado porque es un animal competitivo", ha señalado acerca del trabajo del español en estos últimos meses.

No obstante, esto va mucho más allá del físico, ya que Rafa Nadal también ha estado entrenando su mente para esta ansiada vuelta. La presión sobre el ganador de 22 Grand Slams es mucha y sus ganas de hacer bien pesan muchísimo a la hora de saltar a la pista, por lo que han estado realizando un trabajo mental notable.

Rafa Nadal, durante un entrenamiento en el mes de noviembre. Instagram

Mucho trabajo mental

El año 2023 ha sido muy duro para Rafa Nadal. El jugador más laureado de la historia del tenis español ha vivido un auténtico calvario en cuanto a los problemas físicos, algo a lo que ha estado relativamente acostumbrado en su carrera deportiva. Sin embargo, nunca había estado tanto tiempo fuera de las pistas, lo que ha supuesto una batalla titánica contra su cabeza.

Así lo ha asegurado Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal. El extenista ha dejado bien claro que han tenido que cuidar mucho este aspecto para evitar cometer ciertos fallos, llegando a retroceder varios pasos para que ahora el balear llegue al máximo nivel a las pistas.

"Hemos tratado de apoyar, haciendo lo que pensábamos que tocaba en cada momento, mirando por su bienestar y confianza. A veces tocaba apretar un poco, a veces tocaba tirar para atrás. Según la situación que veíamos en el día a día, y sobre todo su estado mental y de motivación, unos días tocaba una cosa y otros días tocaba otra", ha explicado el entrenador de Rafa Nadal en una entrevista concedida a la ATP.

Moyá ha dado a conocer que todo el equipo de Rafa Nadal intentaba encontrar el equilibrio a nivel mental para no trastrocar los planes del jugador en su regreso. La incógnita de saber cuándo iba o no a volver era un elemento muy importante para el tenista y que le generaba una gran tensión.

"Ha sido una cuestión de encontrar el equilibrio entre lo que aprietas y aflojas. Hemos sido conscientes de que había que ir con cuidado. Con él siempre es fácil trabajar de cara al respeto que siente por todos nosotros. Creo que eso es muy importante, pero evidentemente ha habido días muy duros y difíciles", añadía el que también fuese número uno del mundo.

Por otro, todas esas dudas han sido una constante en Nadal y su equipo técnico, por lo que el trabajo para poder afrontar cuál iba a ser la decisión también ha curtido al jugador y le ha hecho más fuerte en su regreso, al cual ya ve con cierta ilusión. "Yo las he tenido en cierta parte del proceso, en ciertas etapas. He tenido la sensación de que podía ser el final, sin tener la opción de volver a jugar. Ha sido el momento más complicado que he vivido con él", señalaba Moyá.

Rafa Nadal habla con Carlos Moyà y el resto del equipo técnico durante un entrenamiento en Kuwait. Instragram: @RafaelNadal

Puesta a punto

Rafa Nadal ya afronta un tramo crucial para vestirse de corto nuevamente de manera oficial. La fecha está marcada con rojo en el calendario y llegará en apenas dos semanas, ya que el ATP 250 de Brisbane se juega del 31 de diciembre al 7 de enero. Dos semanas que se le harán muy cortas al español.

Hasta el momento, todo hace indicar que va notablemente su puesta a punto. O al menos eso es lo que refleja Arthur Fils, el sparring de Nadal durante su estancia en Kuwait durante estos días. "Rafa Nadal está a un nivel muy alto", avisaba el jugador francés de la nueva versión del 22 veces ganador de un Grand Slam.

La Rafa Nadal Academy de Kuwait ha estado trabajando estrechamente con varias figuras relevantes de su staff. Entre ellos han estado el propio Carlos Moyá, Marc López y Rafa Maymo. Todos ellos han supervisado los movimientos del balear sobre la pista y le han ayudado a ir cogiendo ese tono necesario.

Aún así, la intención es con cierta cautela en su regreso y no crear grandes expectativas, a pesar de las grandes ganas de Rafa Nadal por sentirse jugador de nuevo sobre la pista. Una incógnita que se resolverá a finales de este mes y a principios del siguiente, especialmente con la llegada del Open de Australia. El Grand Slam será una prueba notable para calibrar su estado verdadero.

