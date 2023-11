Medvedev la vuelve a liar y le hace una peineta al público de París: "Sólo me miraba las uñas"

Vuelta a las andadas. Parece que Daniil Medvedev vive constantemente enfadado con el público y con todo aquello que le rodea en algunos torneos porque el tenista ruso volvió a ser noticia por motivos extradeportivos. El número 3 del mundo perdió en segunda ronda del Masters 1.000 de París ante el búlgaro Grigor Dimitrov, pero lo peor fue la imagen que dejó dedicándole una peineta al público francés mientras se marchaba a los vestuarios.

Medvedev dejó otro de esos capítulos bochornosos que tanto acostumbra a protagonizar en los últimos tiempos. Ya durante el encuentro, en alguna ocasión se volvió hacia la grada y se llegó a encarar con el público, algo que incluso le hizo ganarse un 'warning' por parte del árbitro del partido, así que quedó claro que los ánimos del tenista estaban encendidos.

El ruso cayó en tres sets contra Grigor Dimitrov (6-3, 6-7, 7-6) y no pudo superar la segunda ronda del ATP de París, un gran pinchazo porque era su primer encuentro en el torneo. Al marcharse de la pista hacia los vestuarios, Medvedev demostró no haber encajado demasiado bien la derrota y quiso desafiar al público parisino por última vez antes de abandonar el torneo.

El número 3 del mundo se marchó haciendo lo que parecían un par de peinetas hacia la grada de una forma un tanto disimulada. De hecho, tiró de ironía en la rueda de prensa posterior al partido: "¿Una peineta? Sólo me estaba mirando las uñas. ¿Por qué haría ese gesto al maravilloso público de Bercy?", dijo con toda la intención del mundo.

Roces con el público

Medvedev dejó claro, después de esta respuesta cargada de ironía, que no se encuentra a gusto jugando este torneo y que no soporta al público francés que se da cita en el Masters 1.000 de París: "No tiene nada que ver con Francia, creo que tiene que ver con este torneo, con mi comportamiento y con el del público. Tengo muchos amigos franceses y no parece que les guste este torneo, eso será por algo", dijo el jugador.

Pese a todo, el ruso tiene buenos recuerdos de actuaciones pasadas en este torneo porque se proclamó campeón en el año 2020 y en el 2021 llegó hasta la final. Eso sí, curiosamente aquellas ediciones se jugaron sin público dado que todavía estaban en vigor las restricciones por la pandemia de la Covid-19.

"Juego mejor sin público. Les puedo decir que no a todo el mundo le gusta jugar aquí. A algunos les gusta. Pero yo, la única vez que he ganado, fue sin público", dijo en unas duras declaraciones que seguramente no habrán caído nada bien ni entre la afición ni en la organización del torneo.

"Hay otros torneos a los que prefiero ir antes que a este. Sin público aquí hice un tenis monstruoso. Espero que eso cambie", finalizó el jugador, que ha vuelto a dejar otro episodio poco habitual en el tenis.

