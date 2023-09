Margaret Court espera heredero 50 años después: Djokovic, a un paso de su 24º 'grande' y de la Historia

Novak Djokovic, en el US Open Reuters

Novak Djokovic vuelve a tener una cita con la historia del tenis. El genio serbio jugará este domingo la final del US Open y está a solo un paso de igualar el legendario récord de Margaret Court en Grand Slam. La australiana conquistó 24 majors durante su carrera y Nole, a uno de diferencia, busca alcanzar su registro 50 años después.

Djokovic y Serena Williams son los dos tenistas con más 'grandes' de la Era Open con 23 títulos, pero el de Belgrado busca alcanzar con un triunfo en el US Open a Court. De no ser por Carlos Alcaraz, 'Nole' habría alcanzado a la australiana en la pasada final de Wimbledon. Ahora será el ruso Daniil Medvedev el único que pueda evitar la gesta.

A sus 36 años, Djokovic vive un momento magnífico e impresionante, tanto que se ha clasificado para las cuatro finales de los cuatro Grand Slam de 2023 (ya lo hizo en 2015 y 2021) y la próxima semana recuperará el número uno de la ATP. Emular a Court, tras abrir brecha con Rafa Nadal en el contador de majors, sería el último paso del serbio para encumbrar su figura sobre el resto en la historia del tenis.

Djokovic tiene en su mano igualar la hazaña de Margaret Court justo cuando se cumple medio siglo de su 24º título de Grand Slam. Además, 'Nole' calcaría casi el paso de la australiana por los 'grandes' en 1973, ya que además del US Open ganó también el Abierto de Australia y Roland Garros aquel año.

La diferencia principal entre una carrera y otra es que Margaret Court necesitó de 29 finales (solo cinco perdidas) para alcanzar sus 24 cetros. En el caso del serbio, este domingo juega su 36ª final de Grand Slam con un récord por ahora de 23 victorias y 12 derrotas.

Año Margaret Court Rival Resultado Año Novak Djokovic Rival Resultado 1960 A. de Australia Jan Lehane O'Neill 7–5, 6–2 2008 A. de Australia Jo-Wilfried Tsonga 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) 1961 A. de Australia Jan Lehane O'Neill 6–1, 6–4 2011 A. de Australia Andy Murray 6–4, 6–2, 6–3 1962 A. de Australia Jan Lehane O'Neill 6–0, 6–2 2011 Wimbledon Rafael Nadal 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 1962 Roland Garros Lesley Turner Bowrey 6–3, 3–6, 7–5 2011 US Open Rafael Nadal 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 1962 US Open Darlene Hard 9–7, 6–4 2012 A. de Australia Rafael Nadal 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 1963 A. de Australia Jan Lehane O'Neill 6–2, 6–2 2013 A. de Australia Andy Murray 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 1963 Wimbledon Billie Jean King 6–3, 6–4 2014 Wimbledon Roger Federer 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 1964 A. de Australia Lesley Turner Bowrey 6–3, 6–2 2015 A. de Australia Andy Murray 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 1964 Roland Garros Maria Bueno 5–7, 6–1, 6–2 2015 Wimbledon Roger Federer 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 1965 A. de Australia Maria Bueno 5–7, 6–4, 5–2 ret 2015 US Open Roger Federer 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 1965 Wimbledon Maria Bueno 6–4, 7–5 2016 A. de Australia Andy Murray 6–1, 7–5, 7–6(7–3) 1965 US Open Billie Jean King 8–6, 7–5 2016 Roland Garros Andy Murray 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 1966 A. de Australia Nancy Richey Gunter abandono 2018 Wimbledon Kevin Anderson 6–2, 6–2, 7–6(7–3) 1969 A. de Australia Billie Jean King 6–4, 6–1 2018 US Open Juan Martín del Potro 6–3, 7–6(7–4), 6–3 1969 Roland Garros Ann Haydon-Jones 6–1, 4–6, 6–3 2019 A. de Australia Rafael Nadal 6–3, 6–2, 6–3 1969 US Open Nancy Richey Gunter 6–2, 6–2 2019 Wimbledon Roger Federer 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) 1970 A. de Australia Kerry Melville Reid 6–1, 6–3 2020 A. de Australia Dominic Thiem 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 1970 Roland Garros Helga Niessen Masthoff 6–2, 6–4 2021 A. de Australia Daniil Medvedev 7–5, 6–2, 6–2 1970 Wimbledon Billie Jean King 14–12, 11–9 2021 Roland Garros Stefanos Tsitsipas 6–7(6–8), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 1970 US Open Rosemary Casals 6–2, 2–6, 6–1 2021 Wimbledon Matteo Berrettini 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 1971 A. de Australia Evonne Goolagong Cawley 2–6, 7–6, 7–5 2022 Wimbledon Nick Kyrgios 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) 1973 A. de Australia Evonne Goolagong Cawley 6–4, 7–5 2023 A. de Australia Stefanos Tsitsipas 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) 1973 Roland Garros Chris Evert 6–7, 7–6, 6–4 2023 Roland Garros Casper Ruud 7–6(7–1), 6–3, 7–5 1973 US Open Evonne Goolagong Cawley 7–6, 5–7, 6–2

"Este es el tipo de partidos y de ocasiones en los que todavía me crezco, que todavía me mantienen en marcha, que me inspiran a levantarme cada día para intentar trabajar tan duro como los jóvenes", afirmó Novak Djokovic sobre la pista tras imponerse al local Ben Shelton, de solo 20 años.

También dijo que "la disciplina lo es todo" a estas alturas de su carrera y aseguró que aún tiene gasolina en el tanque para una nueva final de Grand Slam.

Medvedev pone a prueba a Djokovic

Ese tanque se pondrá a prueba ante Medvedev, que ya estropeó la final soñada entre Djokovic y Alcaraz y ahora quiere arruinar la gesta histórica del serbio. Ambos se han enfrentado en 14 ocasiones, con 9 victorias para 'Nole' y 5 para Daniil. La última vez en la que se midieron fue en las semifinales de Dubai, con triunfo para el ruso, aunque las cuatro veces anteriores las había ganado Djokovic.

No es la primera final de Grand Slam que protagonizan uno contra el otro. En 2021 se enfrentaron en dos: primero en el Abierto de Australia, resultando Djokovic el ganador, y después en el US Open, siendo Medvedev quien levantó el título tras arrasar sorpresivamente en tres sets a su rival (6-4, 6-4 y 6-4).

Medvedev, en el US Open Reuters

Djokovic aparecía como favorito en este torneo junto a Alcaraz, pero su camino hasta la final no ha sido demasiado exigente y aún así no ha brillado como debería. La actuación sobresaliente de Medvedev contra el español, además, iguala las fuerzas. El ruso exigirá mucho al serbio desde el fondo de la pista y dependerá de los aciertos de uno y de los errores de otro para definir de qué lado cae la victoria. El título del US Open está en juego, con sabor a Historia para Novak.

