Parar a Alcaraz es casi imposible: la importancia del tenis efectivo en una máquina de ganar

"En los Grand Slam me siento con ventaja, me veo muy bien a nivel físico y mental". Nadie mejor que el propio Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) para expresar por qué le está yendo tan bien en este US Open. Esta a dos partidos de volver a repetir título en el major neoyorquino y hasta ahora nadie se ha acercado ni un poquito en su intento por descifrarle estando al otro lado de la red.

Alexander Zverev, que llegó a ser número 2 del mundo en 2022, fue casi un pelele para Alcaraz en la ronda de cuartos. El alemán jugó bien, pero ni siquiera eso es suficiente ante el actual Carlitos. El murciano ha encontrado la vía para ganar rápido empleando un tenis efectivo, que es lo que se le pedía en su proceso de madurez en el juego.

Alcaraz arrolló a Zverev en tres sets (6-3, 6-2 y 6-4) en un partido que no pasó de las dos horas y media de duración. Es el tiempo medio que le aguantan sus rivales en este US Open, obviando que el debut contra Dominik Koepfer fue de solo 60 minutos por la lesión de su rival que le obligó a retirarse a mitad del segundo set. En el global, de 13 mangas disputadas en -sin contar nuevamente la primera ronda-, solo ha cedido en una.

Únicamente el británico Daniel Evans le ha logrado 'arrancar' un set a Alcaraz en esta edición del torneo celebrado en Nueva York. Fue en tercera ronda, la que más tiempo le llevó a Carlos alzarse con el triunfo: 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3 en tres horas y 11 minutos. El resto de partidos no le han llevado más que lo que le duró Zverev este miércoles. El cruce más sencillo fue el de octavos, ante el italiano Matteo Arnaldi: 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos.

El torneo de Alcaraz poco tiene que ver con su paso por el mismo un año atrás, cuando se alzó por el título. Desde los octavos ante el croata Cilic hasta las semis frente a Tiafoe, pasando por un épico partido de cuartos contra Sinner, a Carlos le llevó siempre cinco sets pasar de ronda. Su global, contando la final ante Ruud que fue a cuatro sets (6-4, 2-6, 7-6 y 6-3) y teniendo en cuenta que su rival de primera ronda, Báez, también se retiró por lesión, fue de 20-7 y los partidos le duraron 3 horas y 33 minutos de media.

En 2022, Alcaraz dejó contra Sinner uno de sus primeros clásicos. El tenista palmareño se llevó el triunfo casi a las tres de la madrugada en la pista Arthur Ashe y tras más de cinco horas de tenis vibrante y espectacular.

En estos 12 meses, Alcaraz siente un cambio brutal en sí mismo: "Me veo como un jugador y un chico completamente diferentes", decía tras ganar a Zverev. "El año pasado fue realmente duro ya que desde la cuarta ronda jugué cinco sets hasta la final. Ahora me estoy sintiendo genial, fuerte física y mentalmente. Estoy preparado para disputar una gran batalla con Medvedev en la semifinal", agregó.

11 semis en 13 torneos

Este nivel de rendimiento de Alcaraz se extiende a todo 2023. En el US Open ha conseguido acceder a su semifinal número 11 de los 13 torneos que ha disputado durante el año. Los únicos en los que falló fueron el Masters 1.000 de Roma, perdiendo en tercera ronda contra el húngaro Fabian Marozsan, y en el Masters 1.000 de Canadá, disputado en Toronto, donde cayó en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul.

Y Alcaraz tiene razón cuando dice sentirse "con ventaja" cuando juega los Grand Slam. En los últimos cuatro (US Open 2022 y Roland Garros, Wimbledon y US Open 2023) ha firmado un 4 de 4 con su presencia en las rondas de semifinales. A sus 20 años, el murciano ya roza la perfección y así lo muestran sus resultados.

Los dos tenistas con más victorias

El siguiente reto se llama Daniil Medvedev. Al tenista ruso le tiene tomada la medida, como enseñan las dos últimas veces en las que se enfrentaron: Indian Wells y Wimbledon de este año. Alcaraz venció en ambas ocasiones sin ceder un set y mostrándose absolutamente dominante sobre su oponente.

Alcaraz y Medvedev, los dos últimos campeones del US Open, se ven cara a cara este viernes por un billete en la final. Son también los dos jugadores que más victorias suman en lo que va de 2023, con 58 para el español y 54 para el ruso. Solo uno seguirá en pie y peleará por el título en Nueva York este domingo.

