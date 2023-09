Una jugadora de la Selección condenó el beso de Rubiales en el bus : "Dijo que era abuso de poder"

Siguen las reacciones al avance del 'caso Rubiales'. Este miércoles la noticia fue la denuncia presentada por Jenni Hermoso contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por el polémico beso. Laia Codina, compañera de la delantera madrileña en la Selección, ha dado su apoyo públicamente y aportado nuevos detalles sobre el suceso que ha dinamitado el fútbol español.

Codina, que hace una semana fue traspasada del Barça al Arsenal, analizó en una entrevista en el programa Tot Costa de Catalunya Radio la actualidad del fútbol femenino español. Fue contundente al hablar del beso de Rubiales a Jenni Hermoso y contó cuándo se dieron cuenta las jugadoras de la gravedad del asunto.

Fue en el viaje en autobús rumbo al hotel, cuando una veterana inicidió en lo ocurrido. Laia Codina relata que a partir de ahí calibraron la verdadera importancia que tenía el beso de Rubiales y otras de sus actitudes durante la celebración del Mundial, implicando a otras de las jugadoras de la Selección.

[Sólo la denuncia de Jenni Hermoso, medio mes tras el beso, permite a la fiscal actuar contra Rubiales]

"Fuimos conscientes de todo, del beso y de los gestos de Rubiales en el palco cuando estábamos en el autocar, cuando regresábamos al hotel. Cuando una de las veteranas nos dice: 'Ojo chicas, porque esto que ha pasado es muy serio, es inaceptable y lo tenemos que condenar porque la final no deja de ser un abuso de poder del jefe con una jugadora, que podría haber sido cualquiera de nosotras'", dijo Codina en la entrevista.

Su relato choca con el vídeo que aportó Rubiales a la FIFA donde Hermoso y sus compañeras bromean con él dentro de ese autobús sobre el beso. Jenni comparaba el momento con el beso de Sara Carbonero e Iker Casillas en la final del Mundial de 2010 y las jugadoras cantaban "presi, presi, presi" a Rubiales. Tras ello, según la versión de Laia Codina, una de las futbolistas advertiría del posible abuso de poder cometido por el presidente de la RFEF.

El vídeo completo de Jenni Hermoso que ha presentado Luis Rubiales ante la FIFA.

"No se puede normalizar de ninguna manera, no se puede tolerar. Y todas las personas que no nos ayudan, no las queremos", dijo Laia Codina en la entrevista sobre el comportamiento de Rubiales en Sídney.

Además, apoyó la denuncia de Jenni Hermoso: "Sí, hubiera hecho lo mismo... Jenni lo ha pasado mal y no se merecía esto después de lo que para ella, y para todas, significaba haber ganado un Mundial".

Por último, Laia Codina analizó la realidad del fútbol femenino "El fútbol femenino es real, no hay diferencia con el masculino. Ellos tienen facilidades, ayudas y nosotras queremos la misma estructura. Pedimos gente con capacidad de llevar esta estructura".

El fútbol mundial sigue pendiente de la evolución del caso. FIFA suspendió a Rubiales de la presidencia de la RFEF durante 90 días, mientras en España se sigue a la espera de un castigo, en caso de haberlo, que iría de un mes hasta dos años de inhabilitación tras ser calificado por el TAD su comportamiento como "falta grave".

