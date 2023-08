La conexión "clave" entre Carlos Alcaraz y Rocky Balboa: el secreto del éxito para el número 1 del tenis

Carlos Alcaraz sigue adelante en el Masters 1.000 de Cincinnati después de vengarse de Tommy Paul en un partido interminable. Más de tres horas, con varios parones por culpa de la lluvia incluidos en el tercer set, duró un choque de tú a tú en el que el español esta vez pudo salir victorioso y colarse en los cuartos de final del torneo.

El choque fue una auténtica montaña rusa para Carlitos. Alternó momentos de brillantez y puntos realmente espectaculares, con otros instantes de desconexión, como sucedió por ejemplo en el tiebreak de la segunda manga, donde se borró y que se quedó en blanco. El envite tenía una presión añadida para el español, porque no quería sumar una segunda derrota consecutiva ante un rival que parece haberle tomado la medida.

El murciano tuvo que hacer un gran ejercicio mental, especialmente durante los parones por la lluvia en el último set, y en la rueda de prensa posterior desveló uno de los grandes secretos de su éxito. Alcaraz es un gran aficionado de las películas de Rocky Balboa, y tal y como él mismo reconoció en este último partido fue una fuente de inspiración para llegar a la victoria.

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) y Dolph Lundgren (Iván Drago) antes de su combate.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero confesó que en los vestuarios se motivó viendo un vídeo del entrenamiento de la película de Rocky IV, algo que le sirvió de inspiración para saltar a la cancha con una concentración especial para doblegar a Tommy Paul. "Es un arma clave", aseguró en la rueda de prensa Carlos Alcaraz acerca de la importancia de esta película en los momentos previos a los partidos.

"Me puse un vídeo de Rocky, siempre me pongo el entrenamiento de la película de Rocky IV, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave para mí", dijo sin ningún tipo de tapujo el número 1 del mundo después de derrotar a Tommy Paul para meterse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de Cincinnati Reuters

Ya hace un tiempo, Alcaraz había hablado de cómo utiliza la saga protagonizada por Sylvester Stallone para concentrarse y motivarse. Hace unos meses desveló que canta "muy fuerte" con su cuerpo técnico las canciones de la película, especialmente la mítica 'Eye of the tiger'. "Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones. Cada día de partido me pongo en el coche tres canciones de Rocky", dijo por entonces.

Una montaña rusa

El partido de los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Tommy Paul tuvo momentos brillantes del murciano y otros que no lo fueron tanto. El momento de juego del tenista español sigue ofreciendo dudas, pero aún así avanzó a la siguiente ronda del torneo.

En el primer set, Carlitos mostró concentración y seriedad para, a pesar de estar a punto de perderlo, reponerse y sacar lo mejor de sí mismo en la remontada y en el tiebreak. Sin embargo, durante el desempate de la segunda manga sucedió todo lo contrario. Paul venció por 7-0 y no le dio la más mínima opción al de El Palmar, que cometió demasiados errores no forzados.

En el tercer y definitivo set, por su parte, Alcaraz tomó ventaja rápido y después no le afectaron los parones por la lluvia. Se los tomó con buen humor, con una sonrisa en la boca, y eso ayudó a que finalmente se hiciera con el triunfo para medirse en los cuartos de final al australiano Max Purcell.

