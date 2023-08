Alcaraz y la incógnita de sus problemas en Toronto: "No sé qué ha pasado, me he empezado a sentir mal"

Carlos Alcaraz necesitó dar su mejor versión frente a Hubert Hurkacz para meterse en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto. El español sufrió muchísimo, llegando a perder el primer set, pero supo reponerse en los dos siguientes para alcanzar la victoria frente al polaco. Un ejemplo total de sacrificio sobre la pista.

Lo cierto es que el número uno del mundo no se encontró nada a gusto sobre la pista y se mostró muy incómodo en la pista central de Toronto. Algo que más tarde reconoció en la rueda de prensa posterior al partido, dejando claro que algo no había funcionado contra su rival.

"Sinceramente, no sé qué ha pasado en el tercer set. Me he empezado a sentir mal en ese momento, no podía sentir lo correcto con mis golpes, no sé qué pasaba. Solo pensaba en estar calmado, en intentar encontrar el modo de superar los problemas y volver a sentirme bien", comentaba el jugador español a pista de pista una vez concluido el partido.

"Los grandes jugadores tienen que saber encontrar un modo de seguir con vida y de intentar cerrar el partido jugando bien. En los momentos difíciles tienes que creer en ti mismo y en tu estilo, tienes que ir a por ello, no importa si ganes o no. Tienes que jugar lo mejor que puedes en esos momentos. En los tie-break lo he hecho muy bien, y ese es el motivo por el que he conseguido la victoria", añadía.

Una incógnita que no ha conseguido resolver Carlos Alcaraz, pero a la que sí que ha sabido sobreponerse. Lo importante es que el número uno del mundo ya está en los cuartos de final del torneo canadiense. Además, a partir de ahora podrá seguir sumando puntos para reforzar su liderazgo en la ATP.

El público, clave

Por otro lado, Carlos Alcaraz, más calmado tras su victoria, atendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa. En ella, dejó claro que el público le había ayudado a recomponerse y asegurar el triunfo, apuntando que habían sido un factor fundamental.

"Tenerlos apoyándome en el momento difícil me ayudó mucho a trabajar en todos los problemas y tratar de ser mejor. Como dije muchas veces, trato de hacerlos felices, de hacerlos disfrutar, con grandes peloteos y grandes tiros. Y en los momentos que no estoy jugando bien, tener su apoyo fue muy, muy necesario para mí", recalcó.

Carlos Alcaraz, en su partido de tercera ronda en el Masters 1000 de Toronto. REUTERS

También tuvo palabras hacia Juan Carlos Ferrero. Su entrenador es una figura imprescindible para 'Carlitos' y su presencia le sirve de refuerzo para tratar de controlar las situaciones más complicadas que se le ponen por delante al reciente ganador de Wimbledon.

"Él fue mi mentor, todo lo que he hecho es gracias a él. Aprendí mucho de Juan Carlos no solo en la parte profesional, también en la parte personal. Es mi segundo padre, por lo que es una persona muy importante para mí. Todo lo que pasé al principio, él lo experimentó en ese momento y aprendí cómo lidiar con muchos momentos difíciles y las primeras cosas, sobre todo", añadió.

