Alcaraz se muestra muy ambicioso tras su gran estreno en Wimbedon: "Mi objetivo es ganarlo"

Carlos Alcaraz demostró sobre la hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club que no va de farol en Wimbledon y que se confirman los buenos augurios de Queen's. El número uno del mundo se llevó una flamante victoria ante Jeremy Chardy, lo que supuso el fin de la longeva carrera del galo.

La pista número uno de Wimbledon fue testigo del poderío de Carlos Alcaraz sobre la hierba londinense. Su puesta en escena fue tan flamante que se llevó los ocho primeros juegos del partido en un fulgurante arranque. Y más tarde lo confirmaría en la tercera y última manga, evitando cualquier reacción innecesaria.

Tras el duelo de primera ronda, Carlos Alcaraz acudió a la rueda de prensa y allí refrendó su principal intención en Wimbledon: ganar. Un camino que ha empezado con éxito y que sigue siendo enormemente largo, pero el primer paso del número uno ya está dado. Y de momento, está siendo más que notable.

"Creo que jugué un partido realmente bueno hoy, es algo que me ayudará de cara a la próxima ronda, aunque mi objetivo es ganar el torneo. Ese es el objetivo principal para mí al venir aquí, tengo mucha confianza en este momento. El principal objetivo para mí en este torneo es ganarlo", explicaba un convencido Carlos Alcaraz.

Por otro lado, se refirió a la suerte que tuvo por poder jugar en una de las pistas techadas que hay Wimbledon. Solamente la Central y la 1 tiene cubierta, por lo que 'Carlitos' no vio retrasado ni suspendido su duelo de primera ronda, algo que ha ocurrido en la mayoría.

"Es muy importante para mí haber ganado de esta forma. Creo que los jugadores que juegan con techo en la Pista Central o en la Pista 1 tienen más suerte, digamos que tienen más fácil el poder terminar sus encuentros", esgrimía. "Para mí es muy bueno terminar el partido sin depender de la lluvia, veremos si mis futuros oponentes pueden terminar el suyo", certificaba.

Alcaraz, durante su estreno en Wimbledon. Andrew Couldridge REUTERS

'Celos' de Federer y su papel en hierba

Otro de los nombres propios que salió en la rueda de prensa fue el de Roger Federer. El suizo recibió un bonito homenaje por parte de Wimbledon, pero fue en la pista Central. Esto provocó que el ocho veces ganador en Londres no pudiese ver el partido del español.

"Vi que Roger Federer estaba aquí, así que estaba un poco celoso. Honestamente, ojalá que Roger pueda ver algunos de mis partidos, deseo hablar un poco con él, para mí sería increíble", indicaba el número uno del mundo acerca de sus ídolos.

Su adaptación a la hierba ha sido otro de los elementos que más destacado. Tras alzarse con la victoria en Queen's, 'Carlitos' parece que todavía tiene mucho por recorrer en Wimbledon. Esto ha sido fruto de una gran adaptación a esta superficie en las últimas semanas.

"Todos los días aprendes algo nuevo, cada vez que salgo a la cancha a jugar es un día mejor para mí, noto que tengo más experiencia. Obtengo más experiencia cada día, lo cual es muy importante para mí. Todo lo que he extraído hoy se basa en experiencia, en ir sumando más horas compitiendo sobre césped. Tengo que aprender a mantenerme concentrado en cada punto, esto es algo que tengo que superar también sobre hierba", sentenciaba.

