Medvedev predice el futuro de Carlos Alcaraz en Wimbledon: "Puede ganar cinco veces"

Wimbledon ya está aquí. El Grand Slam sobre hierba comienza en Londres con nombres tan importantes entre los favoritos como son los de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El tenista español viene de conquistar por primera vez en su carrera el torneo de Queen's y tiene muchas esperanzas puestas en el major inglés después de la decepción de Roland Garros.

También está en Wimbledon un Daniil Medvedev que no ha ocultado que el gran torneo sobre hierba en todo el mundo no es uno de los escenarios en los que haya conseguido un mejor resultado. De hecho, ha puesto de relieve que es un campeonato peligroso, en el que todo puede pasar.

Eso sí, ha apostado, durante una entrevista para ATP Tour, que 'Carlitos' puede llegar a ganar hasta en cinco ediciones Wimbledon. Y eso que ha reconocido que como a él, a Alcaraz tampoco es que se le dé especialmente bien la hierba, pero que tiene algo que otros no: su ambición, ganas y creer en sí mismo. De hecho, el propio tenista español ha reconocido que la hierba es su superficie favorita.

Daniil Medvedev, en Roland Garros 2023 Reuters

Además, esta edición de 2023 sirve para que Medvedev regrese al All England Club después de no haber podido participar la pasada temporada de 2022 a causa del veto a los tenistas rusos y bielorrusos: "Wimbledon es el Grand Slam donde tengo mi peor resultado, Quiero cambiarlo. Siento que soy capaz de jugar bien (en Wimbledon), pero como siempre, hay muchos rivales duros que no quieren dejarte hacer esto".

Alcaraz, favorito

Y para rival duro, Carlos Alcaraz: "Es una superficie realmente interesante, porque muchas veces veo jugar a alguien y me digo: 'Este tipo puede jugar bien en hierba normalmente. Gran saque, gran golpe de derecha, sabe cómo cortar'. Y por alguna razón también pienso que no le va a gustar y no le va a ir bien".

"Y luego ves a Alcaraz, que piensas que su juego no es realmente adecuado para hierba porque tal vez no va a la red con tanta frecuencia y va y juega muy bien en hierba. Y él mismo dice que es su superficie favorita. Ahí es donde es sorprendente", ha agregado el tenista ruso.

[Así es el cuadro de Wimbledon 2023: cruces complicados para Alcaraz con Djokovic en la final]

Medvedev incluso se ha atrevido con una pequeña predicción sobre lo que le espera a 'Carlitos' en Wimbledon a partir de ahora: "Por la forma en que Carlos juega en todas las superficies, puede ganar quizás cinco Wimbledon, pero nunca se sabe. Es una superficie donde es difícil jugar. Creo que su potencial es muy alto en cualquier superficie, pero la hierba es complicado para muchos jugadores. Vamos a ver cómo lo afronta".

Por último, el ruso ha señalado que en lo que se refiere a su propio rendimiento, lo mejor lo ha dado siempre en pista dura: "Ahí es donde están mis títulos: un Grand Slam, (cinco) Masters 1000. Nunca pude lograr algo así en otras superficies, pero sé que puedo jugar bien, incluso en tierra batida. Ganar un Masters 1000 (en Roma) fue increíble".

