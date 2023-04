Alcaraz: "Intentaré evitar la presión de ser favorito, pensaré en todo menos en defender el título"

Carlos Alcaraz ya sabe su camino para defender su corona el Trofeo Conde de Godó. El murciano tendrá la oportunidad de lucirse sobre la tierra batida y buscará reeditar el éxito realizado en el Open Banc Sabadell el pasado año. Un reto donde no estarán Rafa Nadal o Daniil Medvedev, dos de sus grandes rivales sobre el polvo de arcilla.

El tenista español ya tiene predefinido su cuadro y, al ser primer cabeza de serie, ya conoce su camino hacia un posible título. Para consigue reeditarlo tendrá algunos escollos considerables según avance en el Conde de Godó. Casper Ruud, en unas posibles semifinales, y Stefanos Tsitsipas o Jannik Sinner, en lo que sería la reedición de una rivalidad que ha crecido en los últimos meses, serían las principales amenazas de Alcaraz.

Al ser principal favorito del torneo, el número 2 del mundo participó en la rueda de prensa que daba el pistoletazo al torneo que comienza este lunes. En ella, reflexionó sobre las ausencias de dos jugadores tan importantes como Rafa Nadal y Daniil Medvedev. También habló de su camino a la final o de cómo va a afrontar la presión de ser el actual campeón del torneo.

"Hasta ahora he tenido dos sesiones de entrenamiento, una con Denis Shapovalov y otra con Casper Ruud, y me han ido muy bien. Necesito coger ritmo y jugar puntos. Aún quedan unos días para mi debut en Barcelona, pero por el momento voy bien. Me encanta jugar en el Conde de Godó, tengo muy buenos recuerdos de aquí de pequeño también, no solo del año pasado, disfruto con mi familia y amigo", explicaba sobre su trabajo antes de disputar su primer partido.

"Trataré de quitarme la presión de ser el favorito y disfrutar en pista. Voy a pensar en todo menos en defender el trofeo. Desde la pasada temporada he mejorado mucho en el aspecto mental especialmente en la pista. Siento que leo mejor el juego, algo que me ayuda a cambiar las cosas cuando no van bien. Siempre digo que el tenis es muy mental, y es ahí donde veo mi salto", analizaba sobre las expectativas puestas en él.

Rivalidad y ausencia de Rafa

En una hipotética final, Jannik Sinner podría cruzarse con Carlos Alcaraz. Un duelo que ha ido cogiendo tintes de una futura rivalidad histórica, puesto que ambos jugadores han dado todo sobre la pista cada vez que se han cruzado, algo sobre lo que se pronunció el español en el Media Day.

"Ambos somos muy jóvenes y hemos tenido la oportunidad de luchar por grandes cosas. Es muy divertido de ver cada vez que nos enfrentamos. Espero tener con él la misma rivalidad que ha existido entre el Big 3. Nos llevamos muy bien también fuera de la pista", resaltó Alcaraz en el Media Day.

También tuvo palabras para Rafa Nadal, la ausencia más destacada del torneo debido a una serie de problemas físicos. "Ha habido grandes ausencias como la de Rafa y Medvedev. Eran candidatos a hacerse con el título, pero no me siento más favorito porque no estén. Todos los tenistas del cuadro pueden ganarme. Siempre quiero ver a los mejores en pista en todos los torneos. Es una pena no poder disfrutar del tenis de Rafa con todo lo que ha logrado, le deseo una pronta recuperación", recalca el número 2 del mundo en unas declaraciones recogidas por Marca.

