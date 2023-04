La número uno de la WTA, Iga Swiatek, a favor de que prohíban jugar a tenistas rusos y bielorrusos

El tenis se ha convertido en uno de los deportes donde más abierta está la brecha y más división hay entre los jugadores. La guerra entre Rusia y Ucrania ha producido un debate de enormes proporciones, pues muchos se han mostrado en contra del regreso de los soviéticos a las pistas.

Jugadores como Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka, Andrey Rublev o Karen Khachanov sortearon el veto que imperó en gran parte del mundial, lo que les permitió competir prácticamente todos los torneos, salvo los disputados en Reino Unido puesto que Wimbledon o Queen's entre otros se mostraron muy severos con sus restricciones.

Sin embargo, la actual número 1 del mundo del circuito femenino, Iga Swiatek, ha roto una lanza a favor de que se prohibiese la presencia de los jugadores rusos y bielorrusos. La jugadora polaca se escudó en lo sucedido en la II Guerra Mundial, cuando según ella apuntó a que italianos, alemanes y japoneses estuvieron vetados.

Además, también se refirió al deporte como un "método de propaganda", aunque afirmó que la culpa no es de los tenistas rusos y bielorrusos. Sin embargo, apuntó a que era una decisión que se debía haber tomado desde un inicio, como sucedió en otras modalidades desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania.

"He leído que después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, como los japoneses y los italianos, no pudieron jugar, y creo que una política similar ahora hubiera demostrado al Gobierno ruso que no vale la pena", indicó en una entrevista concedida a la BBC.

"Sé que es una parte pequeña, porque solo somos atletas, pero creo que el deporte es muy importante y siempre se ha usado como propaganda", esgrimió. "Ahora sería injusto hacerlo, porque la decisión se tendría que haber tomado hace un año. No es la culpa de estos jugadores que tengan un pasaporte ruso o bielorruso, pero creo que hubiera ayudado a parar la agresión rusa", añadió.

Además, no es la primera vez que Swiatek carga contra los jugadores soviéticos. En el Masters 1000 de Indian Wells, ya se mostró muy crítica con las actuaciones de Anastasia Potapova. La rusa saltó a la pista con una camiseta del Spartak de Moscú y levantó las ampollas dentro del circuito, llegando a recibir un aviso de la WTA.

"Para ser honesta, me sorprende mucho ver a chicas rusas con camisetas de equipos de fútbol de su país, por ejemplo. No creo que sea bueno para nadie que se muestren ese tipo de sentimientos, por mucho que sea hincha de ese equipo, y espero que se haya dado cuenta", explicó tras ese hecho.

Wimbledon levanta el veto

Las declaraciones de la número uno del mundo vienen precedidas por el levantamiento del último veto que imperaba en el tenis. Wimbledon y los demás torneos británicos se vieron obligados a retirarlo debido a las graves consecuencias que podían derivarse de esa decisión.

Las amenazas de un durísimo castigo por parte de la WTA y la ATP provocaron una marcha atrás en sus intenciones iniciales y los jugadores rusos y bielorrusos podrán volver a disputar el tercer Grand Slam de la temporada. Además, también podrán escribirse en otros torneos como Eastbourne o Queen's, muchos de ellos imprescindibles para llevar una preparación adecuada para la gira de hierba.

