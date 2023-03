Alcaraz, ilusionado tras vencer a Auger-Aliassime: "Ha sido uno de mis mejores partidos al resto"

Carlos Alcaraz vuelve a ilusionar al tenis español. Tras un inicio de 2023 con dudas, pero con títulos, el jugador de El Palmar parece recuperado de todos sus problemas físicos y sigue dando pasos hacia delante en su reconquista del número uno del mundo. Para conseguirlo tendrá que alzar el título en el Masters 1000 de Indian Wells.

El jugador español está a solo dos pasos de conseguirlo. El primero será Jannik Sinner, a quien tiene que vencer en semifinales, ronda a la que ha avanzado después de doblegar por primera vez en su carrera a Felix Auger-Aliassime. Un doble 6-4 para derrumbar el muro del jugador canadiense a quien no había vencido hasta ahora en su carrera.

El tenista de El Palmar realizó un partido muy serio y basó su triunfo en su fortaleza al resto: "La diferencia ha sido el resto. Ha sido uno de los partidos que mejor he restado de toda mi carrera. Ha sido una gran clave para ganar este partido. También he aprovechado las oportunidades que he tenido, que en los partidos anteriores contra Felix no pude".

De hecho, Alcaraz y Auger-Aliassime se habían enfrentado en tres ocasiones hasta ahora y en ninguna de ellas el español había conseguido hacerle un solo break. 31 juegos al resto, 11 oportunidades y todas perdidas. Hasta que llegó el ecuador de la primera manga en los cuartos de final de Indian Wells y se rompió el hielo.

Eso permitió al ganador del US Open poder romper una barrera psicológica muy importante para exhibir su mejor nivel: "También he jugado muy suelto. No he notado ninguna presión, he disfrutado al máximo, como es mi juego: subiendo a la red, haciendo dejadas, pegando grandes tiros...".

Carlos Alcaraz, en Indian Wells Reuters

Ahora, antes de meterse en la final, Alcaraz tendrá otro de los escollos más grandes de la Next-Gen que él mismo encabeza: "Lo más peligroso que tiene Jannik es la presión que te mete en cada momento. Es un jugador que le pega muy bien a la bola, le pega muy fuerte, está intentando siempre pegar hacia delante. Y la exigencia de cada punto es lo más peligroso que tiene".

Si contra Aliassime la clave estaba en ser incisivo al resto, contra el italiano puede estar en quién domine con su potencia el fondo de pista: "Creo que la clave va a estar en intentar estar concentrado en cada punto, intentar pegarle más fuerte que él e intentar dominar".

Ilusión por Indian Wells

'Carlitos' se mostró muy contento por seguir vivo en un torneo que para él es de los más especiales del circuito: "Aquí tengo bonitos recuerdos sobre todo con una gran semifinal contra Rafa, que fue mi primera semifinal en un Masters 1000. Tengo un especial cariño a este torneo y también la gente es increíble. Se vuelca mucho en mí y siento mucho el cariño en cada entrenamiento y en cada partido".

Además, reconoció que no solo le gusta por lo que siente fuera de la pista, sino por todas las oportunidades de ocio que le da fuera de ella: "Adoro jugar al golf, que es una buena manera de desconectar, y aquí es como un paraíso prácticamente. Es un torneo súper especial y por eso tengo muchas ganas de levantar el título aquí".

Por último, Alcaraz, preguntado en rueda de prensa sobre cuál sería su primer objetivo, si el número uno o levantar cuanto antes otro 'Grande', el español lo tuvo claro: "Es difícil elegir una, pero diría ganar un grande". No obstante, si consigue llevarse el Masters 1000 de Indian Wells, el primer puesto del ranking será un hecho.

