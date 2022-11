Toni Nadal, sobre el duelo entre Rafa y Aliassime en las ATP Finals: "Esta vez es diferente"

La segunda jornada de las ATP Finals pondrán el morbo al último torneo de la temporada en el mundo del tenis. En ella, se enfrentarán Rafa Nadal y Felix Auger-Aliassime, un duelo de altos vuelos entre el número 2 del mundo y uno de los jugadores más en forma del circuito actualmente.

Además de todo ello, también habrá una persona con sentimientos encontrados en ese partido. Es Toni Nadal, tío de Rafa y entrenador de Aliassime. El técnico vuelve a ver cómo se enfrentan sobre la pista los que han sido hasta el momento sus dos pupilos al máximo nivel.

Tras separar los caminos con el exnúmero 1 del mundo y tomar las riendas del canadiense a partir de abril de 2021, Toni Nadal vuelve a ver cómo se enfrentan en una pista de tenis. La primera fue en el pasado Roland Garros, donde Rafa se impuso a su rival en su camino a su decimocuarto entorchado sobre la arcilla parisina.

Rafa Nadal, durante el partido ante Felix Auger-Aliassime.

En unas declaraciones a Marca, el entrenador refleja de la importancia de este duelo. Uno de los dos tenistas quedará eliminado del torneo tras caer ambos derrotados en su primer partido. Nadal cayó frente a Fritz y Aliassime frente a Casper Ruud. Un encuentro donde tendrá el corazón dividido.

"No voy a decir quién quiero que gane, pero me sentaré en el banquillo de Aliassime. En Roland Garros era diferente porque también se enfrentaban por primera vez y en Roland Garros hay algo más", explicó al diario deportivo Toni Nadal, sobre su ausencia en el palco del segundo Grand Slam de la temporada.

"Aquí no pasa nada, lo que seguro que no voy a hacer es celebrar ningún punto. Puestos a estar que más da estar aquí que estar allí. Gane uno y otro no será ninguna tragedia", resaltó sobre el duelo. Un partido a vida o muerte para el canadiense y el español, que lucharán por clasificarse para las semifinales. El que venza todavía tendrá otro partido que ganar para cerrar su pase.

Ausencia en Roland Garros

Toni Nadal decidió no estar presente en el enfrentamiento de cuarta ronda de Roland Garros. El entrenador no quiso ver el duelo entre su actual pupilo y su sobrino, ya que es el torneo favorito de Rafa y donde más veces ha ganado. Una respetable decisión, aunque en esta oportunidad sí que verá a los dos desde la grada. Lo hará desde el lado de Aliassime.

Toni Nadal y Felix Auger-Aliassime en un torneo. AFP7 / Europa Press

El tío de Rafa intentó explicar su derrota frente a Fritz. "Se fue a restar demasiado atrás el segundo saque aunque lo hizo bien al principio. El otro jugó muy bien, pero demasiado cómodo. Le pegaba muy bien por todos los lados, pero Rafael le cedía demasiado la iniciativa", recalcó.

