Djokovic, sobre las ATP Finals: "Sería el final perfecto, la guinda de la temporada"

La temporada de Novak Djokovic ha vivido una serie de altibajos. El serbio, séptimo cabeza de serie en las NITTO ATP Finals, disputará el último torneo del año con la intención de alzarse con un nuevo trofeo para sus vitrinas. Además, asegura que "está en forma" para afrontar este reto.

Djokovic llega en forma a Turín tras vencer en dos de los últimos tres torneos que ha disputado. Tras vencer en Tel Aviv y Astana, se quedó con las ganas en el Masters 1000 de Paris-Bercy donde cayó frente a Runne. Eso le hace ser uno de los principales tenistas para hacerse con las ATP Finals.

"Tienes que jugar contra los mejores jugadores del mundo, más o menos contra todos en este torneo al menos una vez, así que lo espero con ansias. He tenido experiencia en este torneo, en este formato, muchas veces, y espero que eso pueda servirme de buena manera", explicó Djokovic sobre sus sensaciones antes de afrontar el torneo que ha ganado en hasta cinco ocasiones.

Novak Djokovic, en el ATP 500 de Astana 2022 Reuters

"Hay expectación sobre este torneo. Es la última semana del año en el circuito, es el último esprint, si se quiere, para nosotros. Desde el primer partido tienes un extra de intensidad, así que todos intentamos prepararnos lo mejor posible, pero también disfrutar estos días antes de que empiece el torneo".

Tsitsipas, primer rival

No lo tendrá nada fácil Novak Djokovic si quiere hacerse con el título de maestro del 2022. El de Belgrado tendrá que pelear duramente contra una camada de tenistas de una generación completamente diferente. Y su primer oponente no será otro que Stefanos Tsitsipas.

El griego ha sido uno de sus grandes rivales durante el último tramo de la temporada. Ha jugado contra él en sus dos últimos torneos y en ambos Djokovic consiguió el triunfo. "He jugado con él en los dos últimos torneos, en la final de Astana y en las semifinales de París", apostilló el serbio. "Ambos partidos fueron muy ajustados, particularmente el de París. Sé que va a ser un partido duro, sin duda", añadió sobre su partido del próximo lunes.

Djokovic y Tsitsipas tras la final. REUTERS

Eso sí, el serbio se sintió algo viejo en comparación a los demás participantes, donde es junto a Rafa Nadal el más veterano con diferencia. Aunque la edad parece no pesarle y está dispuesto a levartar el torneo por sexta vez en su carrera.

"No me siento tan joven como los demás y ha pasado tiempo desde mi primera participación, pero creo que estoy en buena forma", advirtió. "Particularmente en los últimos cuatro o cinco meses. Gané Wimbledon y la mayoría de torneos que he jugado en pista cubierta antes de las ATP Finals", recalcó sobre su buen final de año.

"Estoy motivado y tengo ganas de este desafío", añadió Djokovic. "Creo que la intensidad va a ser alta, tengo que estar centrado como si fuera una final. Cada partido va a ser así", terminó el séptimo cabeza de serie.

