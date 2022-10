Cirstea y la realidad del tenis: "Me decían que es mejor ser guapa y Top-20 que fea y número uno"

No es la primera vez que una jugadora de tenis denuncia algún tipo de comportamiento machista dentro del universo de la raqueta. En esta ocasión ha sido la rumana Sorana Cirstea, quien ha narrado cómo se produjeron las conversaciones con una conocida marca deportiva que intentaba darle consejos para su carrera deportiva.

Sorana ha participado en el pódcast La Fileu donde ha dejado unas impactantes declaraciones que han sido recogidas por el medio Digi Sport donde ha narrado lo que a todas luces parece ser una situación machista. Otra vez una jugadora de tenis que pasa un apuro por culpa de su físico, el cual acapara más titulares que su talento deportivo.

La rumana, a sus 32 años, es la actual número 38 del ránking mundial. Sin embargo, ella tuvo que padecer una importante lacra que persigue a muchas atletas femeninas, la de que las marcas prefieran a una chica guapa antes que a una de las mejores del mundo. Y que se lo hagan saber de esta forma, a ella personalmente, le molestó profundamente, por eso ahora ha querido relatar su historia y sus experiencias, para intentar ayudar a otras jugadoras que estén empezando en este mundillo.

[Paula Badosa cae del Top 10 y Garbiñe Muguruza del Top 50: el final de un año para olvidar]

Así ha narrado su historia Sorana Cirstea, quien tuvo un importante conflicto con la conocida marca Adidas cuando se pusieron en contacto con ella: "Recuerdo cuando firmé un contrato con Adidas. Todo el tiempo, y considerando que me veían bien para ser deportista, me decían: 'Es mejor lucir bien y ser Top-20 que no ser tan guapa y ser número uno'". Unas palabras que le hirieron profundamente y que le ayudaron a tomar nuevas decisiones respecto a su carrera a partir de ese momento.

Sorana Cirstea celebra un punto en el Western & Southern Open WTA 1000 de Tenis Europa Press

Ahora que ha participado en este pódcast, ha vuelto a revivir un momento que para ella fue realmente desagradable: "Cuando tú estás en el Top-20, te ven en todos los lados, estás ahí 24 horas los siete días de la semana, en cada semana, en cada torneo. Y ellos me dijeron. 'Es mejor ser guapa y estar en el Top-10 o en el Top-20 que fea y ser número uno'. Ahí te das cuenta de que ellos tienen sus cuotas y que todo es un mercado".

[La tenista Simona Halep, exnúmero 1 del mundo, suspendida de forma provisional por dopaje]

Las grandes figuras

Un mercado en el que ni siquiera ven a las jugadores como un producto basado en su talento, si no que lo es a partir de su imagen y de su aspecto físico, algo que ella no se esperaba. Sin embargo, esto le ayudó a afrontar realmente las situaciones como son y como vienen y a darse cuenta de que incluso en el deporte, no todo es deporte.

"Por ejemplo las mejor pagadas son americanas, chinas o japonesas. En Japón, la mejor pagada es Osaka, ha sido la deportista mejor pagada en todos los deportes en los últimos años. ¡Es el mercado! Gran Bretaña vende y España también vende. ¡El este de Europa no vende! No es lo mismo y depende mucho de ti y de tu personalidad, cómo inspiras a la gente y como te presentas, eso también importa mucho".

[Paula Badosa no puede más: revela que sufre una enfermedad tras retirarse del Master de Guadalajara]

Naomi Osaka y Serena Williams tras un partido Europa Press

Por ello, Sorana valora que el tenis femenino tenga a grandes referentes que intenten acabar con este tipo de malos hábitos que se han extendido y que pueden mal influenciar a las jóvenes promesas que están por el camino. Una de las últimas en asumir ese papel fue Serena Williams, para muchos la mejor jugadora de todos los tiempos.

En su intervención, la tenista rumana también ha hablado sobre la estadounidense, quien recientemente abría la puerta a un regreso a las pistas: "Serena solía intimidarme mucho, estaba entrenada para ello, para intimidarte en el vestuario. Lo primero Serena no quería hablar con nadie en el vestuario, con ninguna otra jugadora, pese a que teníamos un vestuario compartido. Es un poco extraño al principio cuando ves a alguien por televisión y luego te toca jugar contra ellos. En el vestuario no hablaba con nadie y tenía un aura que te intimidaba".

Sigue los temas que te interesan