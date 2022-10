La crítica de Verstappen a las carreras al sprint: "No me gustan, prefiero el formato tradicional"

A Max Verstappen le sonríe su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Red Bull ya tiene completamente atado su segundo Mundial y solo le queda disfrutar de las últimas tres pruebas del año. Sin embargo, aún así tiene capacidad para criticar las nuevas imposiciones llevadas a cabo por la FIA.

El neerlandés se ha centrado en las famosas carreras al sprint. Una nueva modalidad de calificación que ha entrado esta temporada. Sin embargo, él se ha mostrado tremendamente contrario a ellas y lo ha dejado meridianamente claro. Unas palabras duras contra el nuevo formato.

"No me gustan. Yo prefiero el formato habitual, de fin de semana tradicional. No me disgusta tener sólo sesenta minutos de entrenamientos libres e ir directamente a la sesión de clasificación. Creo que, probablemente, sería mejor para mí, pero no me da buen feeling", señaló Verstappen.

Max Verstappen, en acción en EEUU REUTERS

A pesar de que le puedan favorecer por las características de su monoplaza, no está contento con su imposición. El arriesgar en la calificación no va con él, ya que piensa que hay que hacerlo durante la carrera y apostar por el formato tradicional que se lleva realizando durante años.

"Creo que deberíamos limitarnos a la carrera principal, la del Gran Premio. No entiendo cuál es el problema porque en las últimas carreras hemos tenido muchas muy emocionantes. No creo que sea necesario añadir una carrera de 100 kilómetros en la que todos están preocupados, principalmente, en no cometer errores y no comprometer el gran premio", resaltó el de Red Bull.

[La sorpresa de Aston Martin: los competitivos e ilusionantes números para Fernando Alonso en 2023]

A partir de la próxima temporada se incrementaran las carreras de este estilo, donde habrá hasta seis. Este año serán tres, de las cuales ya se han disputado dos: en el Gran Premio de Italia y en el Gran Premio de Austria. Curiosamente, Verstappen ha sido el ganador en las dos. La última será en Interlagos, en el Gran Premio de Brasil.

Los puntos

Para el neerlandés se pierde la esencia en este tipo de carreras. Él lo achaca a que ganar puntos en ella no aporta nada. Pese a ser el mejor en ellas, no considera que favorezca el espectáculo que tanto ha caracterizado a la Fórmula 1 durante tantos años.

"Sabes que los verdaderos puntos los dan el domingo y que si tienes que arriesgar de verdad por algo lo haces el domingo y no en la carrera al sprint. Sí, hay una salida más, pero son sólo unos pilotos que están fuera de su orden habitual", indicó sobre ello.

Verstappen, a los mandos de su Red Bull. REUTERS

Hay que recordar que este formato reparte puntos a los ochos primeros. El ganador de ella se lleva hasta ocho puntos y de ahí van disminuyendo hasta el octavo de la parrilla. Además, se disputa los sábados en una prueba que consta de 100 kilómetros, una mini carrera en comparación a la que se disputa el domingo.ç

[La sinceridad de Hamilton, al descubierto: la "patada" a Red Bull, su continuidad en la F1 y sus proyectos]

"Si no se puede arriesgar, por lo que a mí respecta, no es una verdadera carrera. Y se redimensiona el concepto de la pole position porque el que la logra dice: 'OK, pero luego está la carrera al sprint'. Después, cuando acabas entre los tres primeros, hay un podio que no es un podio", terminó.

Sigue los temas que te interesan