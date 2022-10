La drástica solución de Benoit Paire para volver al máximo nivel: "He dejado de beber y salir de fiesta"

Benoît Paire ha sido uno de los tenistas más polémicos de los últimos años. El francés se ha mostrado tremendamente crítico con las medidas impuestas tras la Covid-19 y ha dejado algunas imágenes impactactantes a lo largo de la temporada. Y eso parece haber cambiado radicalmente en su mentalidad.

Paire ha reconocido sus problemas extradeportivos y está intentando ponerles fin de manera directa. No se ha andado con rodeos a la hora de buscar relanzar su carrera en el circuito ATP. Y ha puesto una solución: dejar de beber alcohol y salir de fiesta. Una drástica decisión para recuperar su nivel.

El tenista de Aviñón se ha sincerado en una entrevista para Ouest France tras vencer en la primera ronda del Challenger de Brest 2022. Se ha impuesto un modelo de vida radicalmente diferente al que ha estado viviendo desde que la pandemia azotase al mundo y que le ha costado más de un disgusto.

Benoit Paire celebra un punto. Europa Press

"Me he vuelto a concentrar en las cosas importantes. Decidí ser más profesional, no salir a fiestas nocturnas y dejar de beber alcohol. Quiero dar lo mejor de mí y eso a veces me pone ansioso, porque sé que ahora mismo es imposible. El público francés tiene muchas expectativas en torno a mí y eso me genera un extra de presión, pero creo que poco a poco podré responder a eso", expresó en primera instancia Paire.

El galo estuvo entre las veinte mejores raquetas del mundo, llegando a ser el número 18 del mundo. Además, acumula tres títulos como profesional. Un regreso a la élite que quiere realizar cuanto antes y para ello se ha puesto manos a la obra.

"He tirado por la borda dos años de mi carrera deportiva y asumo que para recuperarlos, necesito cambiar muchas cosas y sumar muchos triunfos como éste", reflexionó el número 177 del ranking, una posición muy alejada de la calidad que ha demostrado a lo largo de su carrera.

Centrarse de nuevo

"Voy a tomármelo partido a partido. Antes venía a los torneos a ganar un dinero y ver qué pasaba, pero ahora percibo cada evento como un pasito más hacia arriba. He entrenado duro a nivel físico, hice test muy exigentes y mis piernas vuelven a funcionar a pleno rendimiento", recalca Paire. El francés ha regresado victorioso a las pistas, pero debe de demostrar su consistencia a lo largo de toda la temporada y ya se centra en 2023 para llevarlo a cabo.

"Siento que ahora sí es el momento. Sé que he estado intentándolo antes, pero no con este convencimiento porque no tenía la mente en la disposición necesaria para competir", terminó el galo en un claro alegato para romper la mala dinámica en la que estaba sumido desde la presencia de la Covid-19. Unos años muy duros a los que quiere dar carpetazo de una vez.

