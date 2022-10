Crece el optimismo ante la posibilidad de que Djokovic juegue el Open de Australia 2023

A partir del 16 de enero del próximo año 2023 se celebra en Melbourne una nueva edición del Open de Australia. La gran incógnita es si Novak Djokovic jugará o no el primer Grand Slam del año, después de quedarse sin poder participar en este 2022 al no estar vacunado contra la Covid-19.

Hasta en dos ocasiones fue deportado Djokovic el pasado mes de enero por el Gobierno de Australia. Esto le acarreó la sanción de tres años sin poder entrar al gigante de Oceanía. Y, precisamente, en esto anda metido ahora, en la pelea por anular el castigo a través de sus abogados.

Por el momento, reina el optimismo. Así lo ha dejado entrever 'Nole': "Hay noticias positivas, pero no hay nada oficial. Es bueno para mí que se pueda viajar sin vacuna. Australia siempre ha sido el lugar donde he jugado mi mejor tenis. Tengo una motivación extra por jugar allí".

Novak Djokovic, en el ATP 500 de Astana Reuters

Aprovechando esto, el tenista serbio ha aprovechado para mandar un mensaje a aquellos que no dudaron en criticarle por su negativa a vacunarse contra el coronavirus: "Se han caído muchas caretas por la manera en la que algunos me han tratado. He aprendido mucho de esto".

Alcaraz y Nadal

Sin poder jugar hasta seis grandes torneos en este 2022 por no estar vacunado contra la Covid-19, Novak Djokovic ha caído en el ranking y, además, ha visto cómo dos españoles le adelantaban. Rafa Nadal, como el tenista con más títulos del Grand Slam conquistados a lo largo de la Historia. Carlos Alcaraz, como nuevo número 1 de la ATP.

[El último reto de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en 2022: acabar 1º y 2º de la ATP para igualar un récord único de Estados Unidos]

Los tres se verán las caras en las ATP Finals que se celebran en Turín el próximo mes de noviembre. Antes de que la Copa de Maestros obtenga el protagonismo total del mundo del tenis, Djokovic se ha referido a Alcaraz: "Es el primero del ranking y, por tanto, es el mejor. En mi caso es un hecho que he jugado menos torneos y que Wimbledon no daba puntos".

"Creo que es bueno para el tenis que haya salido alguien tan joven logrando récords. Estoy seguro que Nadal intentará pasarle en el ranking para acabar de número uno", ha sentenciado un Novak Djokovic que conocerá ya en diciembre si se le concede el visado para jugar el Abierto de Australia 2023.

Sigue los temas que te interesan