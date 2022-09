Nadal - Tiafoe, hoy en directo | Octavos de final del US Open, partido de tenis en vivo

No se acaba de encontrar Rafael Nadal en este partido de los octavos de final del US Open 2022. El partido entra en una fase un poco fría. No domina el español y Frances Tiafoe tampoco quiere 'calentar' la situación porque iría en su perjuicio.

Con una derecha ganadora, el tenista estadounidense cierra el cuarto juego de este segundo set. Necesita un break Nadal más pronto que tarde.