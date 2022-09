El eterno canto de cisne de Serena Williams: gana a la nº2 del mundo y pasa a tercera ronda del US Open

Serena Williams (Michigan, Estados Unidos; 1981) se pide otro día más. La despedida de una leyenda del tenis no podía darse de cualquier manera y ella misma se está encargando de hacerlo con epicidad. Segunda victoria en lo que va de US Open, esta vez cargándose a la número 2 mundial.

Anett Kontaveit no pudo aguantar el peso de la Historia. Serena se impuso en un disputado partido a tres sets (7-6(4), 2-6 y 6-2) que se alargó casi hasta las dos horas y media. Nada detiene a la estadounidense, empeñada en marcharse de las pistas de tenis por todo lo alto.

Se irá batiendo récords. En la tarde neoyorquina de este miércoles se convirtió en la primera mujer que a los 40 años gana a una top 3 del mundo. En Flushing Meadows sopló el aire y dejó un aroma a 2013, cuando dominaba a su antojo el circuito de la WTA. Aquel año ganó 11 torneos, incluido el US Open.

"Soy Serena, ¿sabes?"

"Soy Serena, ¿sabes?", dijo la hermana pequeña de Venus cuando la extenista Mary-Joe Fernandez preguntó si le estaba sorprendiendo su nivel. "Soy súper competitiva, veo esto como un 'bonus'. No tengo nada que demostrar, no tengo nada más que ganar. No tengo absolutamente nada que perder. Honestamente, no jugaba en estas condiciones desde 1998", añadía.

Sin esa equis en su espalda, se divirtió. A Kontaveit la venció como en una partida de ajedrez, moviendo las fichas en el momento justo. Mordió en el primer set, dosificó en el segundo y culminó en una manga para el recuerdo. Jaque mate. Gana la reina.

Serena regresó en Wimbledon tras un año sin jugar. Cayó en su debut ante la francesa Haarmny Tan. Desde entonces, y hasta el US Open, fue eliminada a las primeras de cambio allá por donde pasó (Toronto y Cincinnati). En 2022 solo llevaba una victoria, ante la española Nuria Párrizas, hasta llegar a la presente semana.

El anuncio de su retirada aumentó la expectación para el US Open, pero era difícil apostar por ella. La edad y la inactividad le han pasado factura. Y de un plumazo, en dos jornadas, ha conseguido que la gente vuelva a creer en lo imposible y vuelva a ser aspirante a ganar un Grand Slam.

No lo esperaba ni ella, pero de pronto ha encontrado un atisbo para reanudar la persecución de su 24º 'grande'. Le falta eso para igualar a la australliana Margaret Court como la tenista más laureada. Quedándose a las puertas, Serena no se iba a despedir sin luchar una última vez.

En Nueva York se rinden a ella. Bill Clinton, Anna Wintour o Hugh Jackman son algunos de los ilustres famosos que estos días le dan su apoyo. Aunque si una mirada da fuerzas desde las gradas es la de la pequeña Olympia, su hija de cinco años. Ser madre cambió su orden de prioridades y le hizo más fácil tomar la decisión de su adiós.

El viernes buscará su victoria número 367 en un Grand Slam. Será frente a la australiana Ajla Tomljanovic y de ganarla se meterá en octavos. ¿Volverá a escucharse aquello de match point, Williams? Mientras tanto, Serena seguirá bailando al son de su canto de cisne particular.

