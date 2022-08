Lío sexista en el US Open: ¿por qué las pelotas de tenis de las mujeres pesan menos que las de ellos?

El US Open ultima todos los detalles de su edición de 2022, la cual comienza a finales de este mismo mes de agosto. Antes de que las mejores raquetas del mundo se den cita en Nueva York ya hay polémica. Y no, no es por si finalmente jugará o no Novak Djokovic. El lío llega por la diferencia de peso de las pelotas que se utilizan en el cuadro femenino y en el masculino.

Iga Swiatek, número 1 del mundo del ranking de la WTA, ha sido la tenista que ha abierto el melón sobre el diferente peso de las pelotas dependiendo si juegan mujeres u hombres con ellas. "No sé por qué son diferentes a las de los hombres (...). Son horribles", dice la polaca.

A su cruzada se ha unido también Paula Badosa. La tenista española ya habló, junto a Iga Swiatek con Steve Simon, director ejecutivo y presidente de la WTA, sobre la posibilidad de cambiar las pelotas del US Open. Fue en el año 2004 cuando, en el intento de acelerar el juego femenino, se realizó el cambio de pelotas en gran parte de los torneos sobre superficie dura.

La propia Paula Badosa visibilizó el problema a través de su perfil de Instagram. En sus stories, la actual número 4 del mundo respaldó nuevamente a Iga Swiatek con "lo que no se ve...". "Luego nos quejamos de que hay muchos errores y se ha perdido la táctica y la inteligencia en los puntos. Pistas más rápidas y bolas imposibles de controlar", escribió la española recogiendo unas declaraciones de su compañera de profesión.

En otra publicación, en la misma red social, Paula Badosa volvió a ser muy crítica con el tema y nuevamente recogiendo palabras de Iga Swiatek: "Muy de acuerdo. Condiciones muy desfavorables para las jugadoras y el espectáculo". Esto tras las declaraciones de la polaca señalando que no entendía el porqué las pelotas no pesan lo mismo y que eso "perjudica" a las que pegan más fuerte como es su caso.

¿Por qué pesan diferente?

Como antes se citaba, fue en el año 2004 cuando la propia WTA propuso que hombres y mujeres jugasen con pelotas de tenis de pesos distintos. Esto con el objetivo de que el juego fuese más rápido y, como consecuencia, más emocionante de ver. La diferencia viene del revestimiento de filtro.

Pese a ser de la misma marca, y que el peso de las pelotas oscile de los 54 a 60 gramos, lo importante viene de, precisamente, el tipo de revestimiento. Las de los hombres, de fieltro extra. Las de las mujeres, de fieltro regular. ¿Qué supone entonces esto? Pues que las pelotas que se utilizan en los torneos masculinos de la ATP se hinchan más rápido, por lo que se mueven más lento por el aire.

La diferencia de peso en las pelotas que utilizan los tenistas de la ATP y las de la WTA no se da en todos los torneos. Es habitual cuando se juega en pista dura. Esto incluye al US Open, pero también a Miami, Montreal... En lo que se refiere al Grand Slam estadounidense, las pelotas utilizadas son las Wilson US Open.

Quejas de las tenistas

El US Open es, en la actualidad, el único major que utiliza pelotas diferentes para las mujeres y para los hombres. 18 años desde la propuesta de la WTA y ha sido ahora Iga Swiatek la que ha denunciado que se debe acabar con esta diferencia entre sexos dentro del mundo del tenis.

Iga Swiatek celebra su segundo título de Roland Garros Reuters

"No sé por qué son diferentes a las de los hombres. No sé, como hace 15 años, probablemente las mujeres sufrieron algunas lesiones en el codo porque las pelotas eran más pesadas y las cambiaron por pelotas de mujeres, pero en este momento estamos tan bien preparadas físicamente que no creo que suceda", ha afirmado la polaca esta misma semana en rueda de prensa.

"Además, no podemos conseguir esas pelotas en Europa o, de hecho, cuando las compramos en la tienda, son totalmente diferentes a las pelotas de los torneos, así que cuando practico con las pelotas del US Open en casa (en Polonia), estoy practicando con las de hombres", ha continuado explicando la número 1 de la WTA.

Swiatek también ha querido poner de relieve que aunque siente que son "realmente difícil de controlar", todas las tenistas están en "las mismas condiciones". Pero que, pese a ello, no entiende el porqué "son diferentes". Iga ha afirmado que no se siente "bien" cuando juega con ese tipo de pelotas que pesan menos y que está dispuesta a "presionar un poco más". Algo en lo que ha recibido el apoyo de la española Badosa.

Desde la WTA no hacen oídos sordos a las denuncias. Así lo ha manifestado en ESPN, la vicepresidenta sénior de comunicaciones globales de la WTA. "La WTA siempre ha utilizado pelotas de fieltro regulares para jugar en cancha dura, y ahora hemos comenzado a escuchar de un número selecto de nuestras atletas que les gustaría considerar un cambio para usar la pelota 'extra duty'", ha señalado Amy Binder.

Paula Badosa, durante su participación en Wimbledon Europa Press

"La base detrás del uso de la pelota de fieltro regular era que limitaba el potencial de lesiones en el brazo, el hombro, el codo y la muñeca. Esto es algo que continuaremos monitoreando y discutiendo más con nuestras atletas y nuestros equipos de ciencias del deporte", ha agregado la directiva.

Por su parte, el entrenador de Ashleigh Barty ya criticó en su día esto. "El US Open realmente necesita cambiar la pelota para las mujeres, el hecho de que todavía usen una pelota diferente para hombres y mujeres, es una pelota terrible para alguien como Ash", dijo Craig Tyzzer.

Con definiciones como terribles u horribles, las mejores raquetas del circuito femenino se ponen en pie de guerra para luchar contra lo que creen que es una injusticia. Los años han pasado y las tenistas han alcanzado un nivel físico sobresaliente, son auténticas máquinas a las que las pelotas utilizadas por ellos les beneficia más que estas famosas 'pelotas de tenis para mujeres' que son una auténtica brecha.

