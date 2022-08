Zverev padece diabetes desde los 4 años: creará una fundación para luchar contra esta enfermedad

Alexander Zverev continúa siguiendo los plazos en su recuperación después de la grave lesión de tobillo que sufrió en las semifinales de Roland Garros contra Rafa Nadal. El tenista alemán intentará volver a las pistas antes de que concluya la temporada, pero antes de que eso ocurra ha querido hacer un importante anuncio oficial.

El jugador germano ha confirmado que padece diabetes desde que tenía 4 años. Además, ha comunicado que está muy concienciado en la lucha contra esta enfermedad que siempre ha supuesto para él una traba a la hora de desarrollar su carrera deportiva. Sin embargo, eso no le ha impedido convertirse en uno de los mejores del mundo y llegar a lo más alto.

Zverev es el número dos del circuito en estos momentos, solo superado por Daniil Medvedev, y con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz pisándole los talones. Alexander tendrá muy complicado volver a sumar puntos este curso ya que sigue recuperándose de esa grave lesión de tobillo. El alemán se rompió los ligamentos de su articulación tras un mal apoyo en el duelo contra el tenista balear.

En este momento de cierto parón en su carrera, Zverev ha aprovechado para mostrar otra parte de su vida que pocos conocían y que seguramente cause una gran sorpresa a los aficionados al tenis del planeta: "Cuando era pequeño no pensaba mucho en ello, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer pública esta iniciativa".

Alexander Zverev al saque REUTERS

Zverev es un jugador que ha sumado ya 19 títulos en su carrera y se ha convertido en una de las grandes estrellas de su país y también del deporte a nivel mundial. Por ello, quiere aprovechar el poder que le da su imagen para concienciar sobre esta enfermedad e intentar lograr algunos avances.

"Quiero mandar un mensaje de que aún pueden evitar contraer la diabetes con una vida activa y la prevención adecuada". Así lo ha anunciado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias DPA. Zverev padece diabetes de tipo 1 desde que era solo un niño.

El gran proyecto de Zverev

Además de hacer el anuncio de su enfermedad, ha aprovechado también para comunicar que está trabajando en lo que para él es el proyecto más importante y emocionante de su vida: crear una fundación para ayudar al tratamiento de esta enfermedad. Su organización financiará proyectos para niños y jóvenes afectados. También proporcionará insulina y medicamentos para hacer frente a la diabetes.

"Creo que soy un privilegiado porque siempre quise jugar al tenis, viajar por el mundo y lo conseguí. Todo se lo debo a mis padres y a mi hermano, que siempre me han apoyado incondicionalmente en mi camino y lo siguen haciendo hoy. Es muy importante para mí devolver algo y ayudar a otros enfermos en su camino".

Alexander Zverev golpea la bola. REUTERS

La diabetes es una enfermedad complicada que genera ciertos tipos de problemas. Es crónica y se produce porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. O porque la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La diabetes tipo 1, la que padece Zverev, suele aparecer en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y adultos. Se presenta de forma brusca y muchas veces independientemente de que existan antecedentes familiares y su único tratamiento es la insulina.

Es una enfermedad que tiene una curiosa relación con el mundo del tenis y es que otros grandes campeones como Arthur Ashe, ganador de Wimbledon, US Open y el Abierto de Australia, también padeció diabetes. Pero en su caso fue de tipo 2. Estrellas como William Talbert o Ham Richardson también eran diabéticos al igual que Billie Jean King, leyenda del tenis femenino con 39 títulos de Grand Slam. Sin embargo, ella no lo supo hasta 20 años después de su retirada.

