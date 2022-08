Emma Raducanu, de niña maravilla del tenis a foco de las críticas: atacada por su nuevo entrenador ruso

Emma Raducanu se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del circuito femenino de tenis. La joven jugadora de 19 años británica, pero de origen canadiense, saltó a la fama de manera inevitable el pasado curso cuando se proclamó ganadora del US Open. Había nacido una nueva promesa del deporte de la raqueta.

Sin embargo, en este 2022 no ha cumplido con las altas expectativas que había generado ese gran triunfo en Nueva York. Por lo que las críticas han empezado a aparecer a su alrededor de manera recurrente. Sin embargo, ha dejado alguno chispazos que sí evidencian que hay madera de gran tenista y de que con continuidad puede establecerse entre las mejores del mundo.

No obstante, la inestabilidad que le ha caracterizado le ha llevado a protagonizar algunos episodios que ya han marcado su corta carrera. Durante ese ir y venir hacia el buen tenis ha tenido a muchos entrenadores a pesar de su juventud, ya que los ha ido cambiando de manera muy frecuente, rompiendo sus relaciones en función de sus resultados y también de las diferentes sensaciones que iban recorriendo su cabeza.

Tanto es así que en los últimos meses no ha tenido un entrenador fijo. Eso llevó a Dmitry Tursunov, exjugador que llegó hasta el Top20 de la ATP, a criticar el trato que le daba a sus técnicos con unas declaraciones que se hicieron muy virales: "Si me llama ahora temeré porque no sabes cuando serás despedido".

Sin embargo, lo extraño y rocambolesco de la carrera de Emma Raducanu ha provocado un giro que seguramente ni ella hubiera esperado. Unos nueve meses de aquel ataque de Tursunov, el exjugador se ha convertido ahora en su nuevo entrenador. Una paradoja que dice mucho de los bandazos que está dando una joven a la que el cartel de niña maravilla del tenis parece haberle pesado demasiado.

Este peculiar cambio de parecer le ha generado muchas críticas por una circunstancia y es que Tursunov es ruso. Una situación que ahora mismo siempre genera polémica por la presencia de la guerra entre el país de Vladímir Putin y Ucrania tras la invasión de las tropas dirigidas desde el Kremlin. Por si fuera poco, el debate bélico ahora también se introduce de lleno en el presente de una Raducanu que lleva mucho tiempo sin demostrar el que parecía que iba a ser su verdadero nivel.

Ataques a Emma Raducanu

Las críticas han surgido incluso desde la esfera política. Chris Bryant, del Partido Laborista, atacó a la canadiense: "El Kremlin utilizará eso como un golpe de Relaciones Públicas y es una indicación para decir que al Reino Unido no le importa la guerra en Ucrania. Será una lástima si sigue con Tursunov".

Un ataque que ha chocado directamente con el entorno de Emma, que no quiere distracciones para la jugadora ahora que se acerca la posibilidad de defender su corona en el US Open de 2022. Allí confían en que se produzca el resurgir de esta joven promesa del universo de la raqueta.

No obstante, su elección por Tursunov podría no ser ninguna locura, ya que es un técnico que cuenta con una gran experiencia en el circuito de la WTA. Ya ha trabajado con otras jugadoras como Aryna Sabalenka y Anett Kontaveit, a quienes llevó a buenos resultados y a puestos altos del ránking. Sin embargo, ahora está marcado por los problemas que tiene para hacer algunos viajes por su nacionalidad.

El año de Raducanu no está siendo ni mucho menos bueno. Ha perdido 12 de los 21 partidos que ha disputado. Su mejor versión se pudo ver, por momentos, en Wimbledon. Sin embargo, ahora tiene un gran reto por delante y es que en la gira americana, y en especial en Nueva York, defenderá una gran cantidad de puntos que podrían traer consigo un desplome en las listas de las mejores jugadoras del mundo.

