Kyrgios escupió a un aficionado en Wimbledon: "Menos mal que hay una valla porque sino..."

Nick Kyrgios tuvo un debut movido en Wimbledon este martes. El tenista australiano debutó con victoria ante el británico Paul Jubb, pero sufrió de lo lindo (3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3) y 7-5). Además tuvo sus más y sus menos con algunas personas de las gradas y hasta escupió a un espectador, como reconoció luego.

Así es Kyrgios. El tenista más polémico del circuito ATP disfruta cada vez que llega Wimbledon, pero en su espíritu están también cosas como esta. No solo dejó el escupitajo -motivado por un insulto del aficionado- sino que también discutió con el juez de silla y una jueza de línea durante el partido.

Victoria en cinco sets y tras 30 saques directos contra Jubb. Avanza Kyrgios hasta la segunda ronda y se acerca a ese potencial enfrentamiento en la siguiente fase contra Stefanos Tsitsipas, el único escollo que puede tener en un camino casi liberado hasta las semis. En ese mismo lado del cuadro está Rafa Nadal, que tiene asequible llegar a esas semis en las que se podría medir contra el australiano o el griego.

Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB — Ric Riscardo (@Riscardo) June 28, 2022

Kyrgios, que venía con problemas en el abdominal tras su participación en Mallorca, solventó su debut en Wimbledon no sin problemas, puesto que tuvo que remontar un set en contra a Jubb, invitado por la organización. Sus problemas con el público generaron un incendio a su alrededor.

"Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo", dijo en rueda de prensa Kyrgios, que no le echó las culpas al torneo.

"Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas".

En rueda de prensa, Kyrgios fue preguntado sobre si escupió a alguien del público. "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado".

Así fue el triunfo de Kyrgios

El número 40 del mundo aprovechó su gran servicio para colocar 30 'aces' y, sobre todo, para salvar 11 de los 13 puntos de rotura que afrontó.

Con 67 golpes ganadores y pese a los 55 errores no forzados, Kyrgios, que tuvo algún enganchón con la juez de silla y las jueces de línea, sigue adelante en Wimbledon, el torneo que le dio a conocer cuando en 2014, gracias a una 'wildcard' se plantó en cuartos de final ganando a Rafael Nadal por el camino.

Kyrgios se enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre Filip Krajinovic y el checo Jiri Lehecka.

