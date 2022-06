Badosa se quita la presión con su primera victoria en Wimbledon: "Entiendo que se me pida más"

No está siendo un año fácil, pero Paula Badosa tiene calidad de sobra para hacer algo importante en Wimbledon. Llegaba con muchas dudas, pero en su estreno en esta edición ha encontrado muy buenas sensaciones. La jugadora de tenis española arrancó el torneo con una contundente victoria ante la estadounidense Louise Chirico por 6-2 y 6-1, pero reconoce una presión extra por ser una de las principales candidatas a levantar el trofeo.

Es la cabeza de serie número cuatro y eso le ha hecho salir a jugar "muy, muy nerviosa". La primavera complicada por resultados decepcionantes, el último de ellos una derrota en primera ronda del torneo sobre hierba inglés de Eastbourne la semana pasada, donde era primera cabeza de serie le ha minado la moral. Aún así, en esta primera puesta en escena ha encontrado muy buenos golpes que deben dar esa confianza que le hace falta.

Ha demostrado por qué es una top ten y candidata a ganar cualquier torneo en el que participe. El año pasado alcanzó la cuarta ronda y, paso a paso, aspira a superar esta barrera mental que le acompaña durante el año. Este martes se aprovechó de los 23 errores de su rival, solo perdió una vez su servicio y estuvo impecable en la red, donde ganó todos los puntos que buscó. "Entiendo que se me pida más, pero desde la semana pasada estoy entrenando muy bien y espero trasladar esas sensaciones a la competición".

Badosa hizo hincapié en la dificultad que supone "arrancar en un torneo como éste siendo una de las favoritas". "Ahora, las rivales juegan muy sueltas contra mí y estoy viviendo un año lleno de nuevas experiencias. Está siendo duro y complicado, pero creo que va a ayudarme mucho de cara al futuro", explica una jugadora a la que esta victoria no le hace abandonar su cara seria. Sí cerró el puño durante el partido en varias ocasiones para empezar a creer en sí misma.

Este jueves se citará en segunda ronda con la rumana Irina Bara para confirmar todas esas buenas sensaciones. "Siempre he dicho que en hierba puede pasar cualquier cosa", apunta con optimismo Badosa. Para la tenista española, "el clic que me falta es seguir en la línea que estoy". No es para menos. Venía con dudas por la poca adaptación a la superficie y por los problemas físicos en una rodilla que le obligaron a retirarse en Roland Garros.

Sobre si ha sido uno de los mejores partidos en lo que va de temporada, Badosa ha afirmado: "Si el resultado ha sido así, es porque habré hecho las cosas bien. Lo que si sé es que desde que perdí la semana pasada, he entrenado todos los días y estoy jugando muy bien". "A veces, los deportistas perdemos la perspectiva de la realidad, pero mi equipo me ha dicho que ha sido un buen partido", aseguró.

