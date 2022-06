Rafa Nadal es optimista en Wimbledon: "No sé cómo llego, pero me veo en clara línea ascendente"

Rafa Nadal siempre se ha caracterizado en su carrera deportiva por ser muchas cosas. Un especialista en tierra batida, un campeón incuestionable y una de las mentes más brillantes y poderosas de la historia del deporte. Es precisamente su claridad de ideas la que siempre le lleva a hablar con cordura. Durante estos días, ha asegurado que su plan de preparación y su objetivo están cumplidos.

Nadal llevaba más de tres años sin pisar una pista de hierba. Desde que en el año 2019 llegó hasta las semifinales de Wimbledon. Mucho tiempo sin probarse en una superficie que siempre ha sido su peor escenario. Pero incluso ahí ha conseguido levantar dos títulos en el All England Club.

Tras terminar Roland Garros y levantar su 22º Grand Slam, se sometió a un nuevo tratamiento para intentar superar sus problemas en su pie izquierdo. Ese síndrome de Müller-Weiss que le ha dejado al borde de la retirada. Sin embargo, tal y como explicaba en la sala de prensa de las instalaciones de Wimbledon, las cosas han cambiado y han mejorado en cierto modo: "Si estoy aquí es porque las cosas van bien".

No es que Rafa se haya recuperado por completo, pues su lesión sigue siendo crónica y sigue estando ahí. Pero de momento, parece que le deja ser competitivo en la pista y ha alejado el fantasma de esa operación que le retiraría del tenis casi con total seguridad.

Nadal lleva varias semanas preparando su asalto a Wimbledon y de momento las cosas van por buen camino. Entrenó en Mallorca sobre hierba, ha jugado dos partidos en Hurligham y se ha probado en la central de Wimbledon en prácticas con Berrettini y Vesely. En sus duelos, una victoria ante Wawrinka y una derrota frente a Felix Auger-Aliassime. Pero más allá de los resultados, Rafa se queda con el feeling: "Claramente en línea ascendente".

Nadal se vuelve a ilusionar

Que Nadal diga eso es motivo de ilusión, ya que el balear nunca suele lanzar las campanas al vuelo si no se ve preparado de verdad para luchar. Matiza eso sí que es todo parte de un proceso y que es difícil evaluar cómo llega a su debut en la hierba londinense.

"No sé cómo llego, porque es muy difícil hacer una predicción en un torneo como este. Es probablemente el más difícil en ese sentido a nivel personal. Es una superficie complicada y necesitas pasar días en ella. Y no he jugado nada en los últimos tres años". El campeón español recuerda que cuando llevas tanto tiempo sin pisar una superficie, todo se hace más lento y complicado: "La memoria es importante, y cuando es más reciente, la adaptación es más sencilla, saber lo que funciona y lo que no".

"Me entrenado bastante, el viernes fue un desastre, pero luego competí bien en Hurlingham. Hoy ha sido bueno. Pero lo más relevante es que los malos momentos en pista cada vez sean más cortos en esta superficie, y no encadenarlos con tu servicio, sino al resto si hay que hacerlo. Si juegas bastante bien durante todo el partido y haces dos juegos malos con tu saque, quizás te vas fuera sin haber hecho muchas cosas mal".

Rafa incide en la importancia de manera bien esas fases durante un partido. En hierba, donde hay menos tiempo y margen para recuperar, pequeños fallos te pueden dejar fuera sin poder presentar batalla: "Hay que manejar esas fases con un aprendizaje diario y un control de las situaciones que me los dará el entrenamiento y la competición. Los partidos de exhibición me han ido bastante bien y he practicado con gente exigente".

En resumen, Nadal quiere volver a experimentar lo que ya pudo vivir en Roland Garros. Quiere sentirse capaz de luchar contra cualquier rival que tenga enfrente. El resultado dependerá de muchos factores, pero al menos quiere tener nivel para pelear: "Espero ser competitivo. Después lo que pueda pasar o no se verá en la pista, cada día que se pueda ganar es un avance importante y voy a pelear por ello".

