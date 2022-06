Carlos Alcaraz cae ante Ruud en Hurlingham y acrecienta sus problemas de cara a Wimbledon

Malas noticias para Carlos Alcaraz. Después de su primera derrota frente a Tiafoe en el torneo de exhibición de Hurlingham, las sensaciones han vuelto a ser malas en su segundo partido. Derrota ante Casper Ruud por la vía rápida. El murciano aguantó el pulso en el primer set, pero en el segundo se terminó desinflando.

Termina así este peculiar torneo para el jugador español. Un evento que ha congregado a estrellas de la talla de Rafa Nadal, Stan Wawrinka o Felix Auger-Aliassime y en el que Carlos Alcaraz se marcha de vacío. Derrota por 7-6 (2) y 6-2 que evidencia los importantes problemas que está teniendo el ganador del Mutua Madrid Open.

En un partido que significó la reedición de la final del Masters 1000 de Miami, ganada por Alcaraz, el jugador de El Palmar no ha conseguido imponer su juego en ningún momento. Además, ha vuelto a hacer visibles los grandes problemas que sufre en su brazo derecho.

Carlos Alcaraz saca la lengua. REUTERS

Los dos partidos que ha disputado sobre la hierba del selecto club inglés los ha disputado con severas molestias en su codo. Cada vez han sido más aparatosos los vendajes que ha lucido por toda su extremidad. Hasta el punto de que en el duelo contra Casper Ruud, ha mostrado todo su brazo cubierto, sin dejar ver realmente lo que llevaba.

En la pista, las sensaciones han sido malas en todo momento. No se le ha visto cómodo, sin poder imprimir potencia a sus golpes, como suele ser habitual. Además, tampoco se le ha visto adaptado a la nueva superficie y sin el tacto necesario para encontrar los límites de la pista. Incluso se le ha visto fallón desde el fondo y con las dejadas. Seguramente, fruto también de los dolores que sufre en ese brazo.

Malas sensaciones de Alcaraz

El primer set fue bastante extraño. Casper Ruud, finalista de Roland Garros hace unas semanas, tampoco está disfrutando en una superficie que no es nada positiva para él. Por ello, esa primera manga fue un intercambio de golpes vacíos e imprecisos. El partido se fue hasta el tie-break y ahí sí fue Ruud quien dictó sentencia con un 7-2 con el que no dio opción a Carlos Alcaraz.

Ya en la segunda manga, la película cambió por completo. Alcaraz se mostró mucho más descentrado, más pendiente de su brazo y del aire que de intentar conectarse al partido. Es una realidad que, de momento, la joven estrella del tenis mundial no está. Se puede ver en sus gestos, ya que no está disfrutando. Consiguió aguantar los primeros juegos, pero con el 3-2, Ruud puso la directa y no dio opción alguna al murciano. Al final terminó cerrando el choque con el 6-2.

Carlos Alcaraz en el torneo de Hurlingham

Un severo correctivo que acrecienta las dudas con el estado físico de Alcaraz. Terminó tocado en París y por ello no pudo jugar el torneo de Queen's, el cual iba a ser su preparación para Wimbledon. Arrastraba problemas en el codo que se hicieron más intensos durante su adaptación a la hierba. Hurlingham ha sido un calvario para él y ahora hay más dudas todavía de lo que pueda ofrecer en el tercer grande del curso.

Ya tras la derrota ante Tiafoe, el propio 'Carlitos' se mostró excéptico en eso de verse favorito. Delegó esa condición en jugadores como Nadal, Djokovic o Berretini. Y afirmó que su codo le estaba dando más lata de lo esperado. Habrá que esperar a ver si en las pocas horas que restan para su debut en el All England Club termina de recuperarse o si por el contrario decide no tomar riesgos en la temporada de hierba. Lo que está claro es que las circunstancias no son las mejores para intentar el asalto a su primer grande.

