Carlos Alcaraz - Albert Ramos en directo | última hora del partido y resultado

Pese a estar disputandose Roland Garros, la mirada de muchos tenistas está puesta en Wimbledon. Su beto a los tenistas rusos y bielorusos ha desencadenado una tormenta de reacciones y decisiones por parte de tenistas y organismos.

La ATP y la WTA han anunciado que no otorgarán puntos por participar en el Grand Slam. El abierto británico se encuentra en una diatriba si no da marcha atrás a su iniciativa. Algunos profesionales como Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, ya han aclarado que no acudirán a la cita teniendo en cuenta "las circunstancias actuales".

"No estoy segura de por qué, pero si juego Wimbledon sin puntos, siento como si jugara en un torneo de exhibición. Sé que esto no es cierto, ¿verdad? Pero mi cerebro se siente así. Simplemente no puedo estar al 100%. No tomé mi decisión todavía, pero me inclino más por no jugar dadas las circunstancias actuales. Pero esto podría cambiar", sentenció tras caer en la primera ronda de Roland Garros ante Amanda Anisimova en dos sets por 5-7 y 4-6. [Lea la noticia completa]