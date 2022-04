Carlos Alcaraz: "Jugar contra Djokovic sería increíble, pero me concentro en el debut"

Prácticamente sin tiempo para digerir lo que ha vivido en los últimos días, Carlos Alcaraz afronta un nuevo desafío en su escalada en el mundo del tenis. Después de conquistar el Miami Open, el tenista español disputará por primera vez el Masters 1000 de Montecarlo.

Carlos Alcaraz hará su aparición ya en segunda ronda. Su rival, el estadounidense Sebastian Korda. Aunque en el horizonte del cuadro aparece otro nombre: Novak Djokovic. De avanzar tanto el murciano como el serbio en Montecarlo, sus caminos se cruzarán en la búsqueda de la victoria final.

Por el momento, el tenista español quiere ir paso a paso: "No quiero tener prisa, solo me concentro en el primer partido". "Lógicamente si más adelante juego con Novak Djokovic, sería un gran partido. Jugar contra el jugador número uno del mundo sería increíble para mí, pero espero jugar bien en los primeros partidos primero y espero enfrentarme a él luego, en los cuartos de final", agrega Alcaraz.

Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de Miami EFE

El joven tenista intenta mantener los pies en la tierra y tomarse todo lo que le está llegando con tranquilidad: "A veces es difícil, pero trato de hacerlo fácil. Estoy aquí por primera vez y todo es nuevo para mí. Me esfuerzo e intento controlar los nervios". Alcaraz todavía sigue asimilando lo que vivió en Miami: "Fue realmente especial para mí. Tuve tiempo para celebrarlo con mis amigos y familiares en casa durante un par de días, pero ahora es el momento de centrarme en la tierra batida y el primer Masters 1000 en Montecarlo".

De Miami a Montecarlo. "Es asombroso este lugar. Jugar aquí es espectacular. El sábado hice mi primera sesión de entrenamiento y antes contemplé todo el alrededor al estadio y a las instalaciones. Tomé unas fotos del paisaje, las vistas, el mar. Es genial", apunta.

"Nunca cambiaré"

Si tiene algo claro es que pese al éxito que le pueda llegar, va a seguir siendo el mismo de siempre: "Me apoyan mucho y sin ellos no sería posible estar aquí, ganar mi primer Masters 1000. Me apoyan mucho, se esfuerzan y están hablando conmigo todos los días, diciéndome las cosas negativas, las cosas que tengo que mejorar, las cosas que no estoy haciendo bien. Eso me ayuda mucho". "Por supuesto, siempre seré la misma persona. Nunca cambiaré", sentencia un Carlos Alcaraz al que muy pronto se le verá luchando por todos los torneos con los más grandes.

