Carlos Alcaraz se une a los grandes del tenis mundial: Montecarlo y sus otros objetivos para 2022

Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) tenía una hoja de ruta bien marcada a finales de 2021 para el año que estaba a punto de empezar. "En 2022 debe llegar al top 15 mundial". No le ha hecho falta llegar siquiera al cenit de la temporada rebasar sus objetivos señalados, lo que deja el resto del año en un frente en el que nadie se atreve a poner límites para el tenista de 18 años.

Sus primeros tres meses de 2022 se han resumido en puntos como su primer título ATP 500 (Río de Janeiro), su debut con España en la Copa Davis o el gran duelo que nos dejó contra Rafa Nadal en las semis de Indian Wells. Pero lo más destacado ha sido lo que él y su equipo se marcaban para todo el año: ganar un Masters 1.000 (Miami) y entrar en el top15 del ranking mundial.

¿Qué le espera ahora a Carlos Alcaraz? A los nueves meses que quedan del año, contando abril, mira con las expectativas por las nubes, poniéndose grandes retos que se marcaría cualquiera de las raquetas más destacadas del circuito. Se ha ganado a pulso, y en tiempo récord, que también se le tenga en cuenta como tal. Lo siguiente para él es la temporada de tierra batida y su primer reto es el Masters 1.000 de Montecarlo.

Cita con Djokovic en Montecarlo

Alcaraz estará en Montecarlo, donde estrenará su nuevo status dentro del circuito como número 11 del mundo. Las bajas de Daniil Medvedev, Rafa Nadal y Matteo Berrettini, todos ellos por lesiones, auparán al tenista murciano hasta los ocho primeros cabezas de serie. Será la primera vez que Carlos se salte la primera ronda y debute en la segunda. Es lo que hacen los grandes.

En Montecarlo volverá a aspirar a la victoria, aunque el reto será mayor por una simple razón: vuelve Novak Djokovic. Alcaraz y el serbio nunca se han medido, pero es cuestión de tiempo que lo hagan al ritmo que Carlos se vaya acostumbrando a estar en las rondas finales de los grandes torneos. La primera vez podría ser la próxima semana.

Carlos Alcaraz celebra su victoria Reuters

El top 10 del ranking

Arranca la gira europea de arcilla en la que Alcaraz solo defiende 391 puntos. Eso aumenta las expectativas en cuanto a lo que pueda seguir subiendo en el ranking ATP en las próximas semanas, estando a las puertas del top 10. Hace un año, el 5 de abril de 2021, ocupaba el puesto 133 y ahora está el 11.

La distancia es mínima. Alcaraz tiene a Norrie a solo 39 puntos por encima, con Auger-Aliassime (9º) a 214. Viendo la progresión ascendente del tenista español en el primer trimestre del año es fácil pensar que acabará cogiendo a alguno de ellos más pronto que tarde.

Además de Montecarlo, Alcaraz tiene por delante otros torneos a los que está apuntado como el Godó (Barcelona), el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros. Del primero de ellos podría caerse dependiendo de lo cansado que esté tras Montecarlo. Lo mismo con Roma según acabe el Masters 1.000 de Madrid. Es tan fundamental seguir ganando como medir los esfuerzos para evitar los problemas físicos.

Con 19 a Roland Garros

El punto final es Roland Garros. Carlos ya habrá cumplido los 19 para entonces, edad que también cumplió Nadal solo dos días antes de coronarse campeón del torneo de París por primera vez. El punto de madurez alcanzado por Alcaraz hace que se pueda mirar en ese espejo y se marque como objetivo ganar un Grand Slam a corto plazo.

En las casas de apuestas, Alcaraz ya es el tercer favorito para Roland Garros solo por detrás de Nadal y Djokovic. Carlos no quería alimentar las expectativas de cara al torneo francés, pero sí lanzó desde Miami un mensaje claro: "A lo mejor no Roland Garros no, pero me veo preparado para ganar un Grand Slam este año. Y no tengo miedo a decirlo". Ahora mismo no hay nada que le pare.

