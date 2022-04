Carlos Alcaraz, ante un reto colosal: la profecía de los nº1 y lo que no pudo lograr el 'Big Four'

Un gigante de 1,96 metros es lo único que separa a Carlos Alcaraz (El Palmar, 2003) de su primera final de un Masters 1.000. El tenista español, con 18 años, está entre las cuatro mejores raquetas del torneo de Miami tras remontar al serbio Miomir Kecmanovic durante esta madrugada. Su siguiente rival es el coloso Hubert Hurkacz, vigente campeón de la cita norteamericana.

El duelo entre Alcaraz y Hurkacz se jugará no antes de la 1:00 de la madrugada del viernes al sábado. Antes se sabrá ya el resultado de la otra semi, que mide al argentino Francisco Cerundolo y al noruego Casper Ruud. Como dato, no hay ningún semifinalista en Miami nacido antes de 1997. La Next Gen es una realidad más que confirmada.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero sigue logrando datos impresionantes de precocidad. El de Miami es apenas el séptimo cuadro final que disputa en un torneo Masters 1.000 y ya puede presumir de haber llegado a dos semifinales, además de forma consecutiva. Hace dos semanas fue en Indian Wells, donde plantó cara a Rafa Nadal dejando un duelo memorable, y ahora se medirá a Hurkacz casi con el cartel de favorito.

Algunos de sus registros empiezan a ser insultantemente superiores a los de las cuatro grandes leyendas del tenis moderno, el 'Big Four'. Nadal, Djokovic, Murray y Federer requirieron de más participaciones en Masters 1.000 para alcanzar dos semifinales de la segunda categoría más alta del circuito de tenis.

Nadal, con 10, se encuentra con Djokovic y Murray, 11, en cifras similares, mientras que Federer tuvo que participar en 21 Masters 1.000 hasta que alcanzó dos semifinales en estos. Alcaraz solo ha necesitado 7 y en este 2022 lleva un dos de dos.

Jugador Nº de eventos Torneos Carlos Alcaraz 7 Indian Wells 2022 y Miami 2022 Rafa Nadal 10 Miami 2005 y Montecarlo 2005 Novak Djokovic 11 Indian Wells 2007 y Miami 2007 Andy Murray 11 Canadá 2006 e Indian Wells 2007 Roger Federer 21 Miami 2002 y Hamburgo 2002

La edad es menos freno que nunca para Alcaraz. En Miami ha vuelto a enseñar la garra que tiene para arrollar a rivales y también para salir de situaciones complicadas, como el set abajo con el que empezó el partido contra Kecmanovic. En su camino por el torneo norteamericano solo ha perdido una manga hasta el momento.

Eso le ha incluido en un exclusivo club de jugadores que han llegado a las semifinales del Masters 1.000 de Miami con menos de 20 años. Solo otros ocho tenistas en la historia lograrlo lo mismo que ha conseguido Alcaraz, solo dos con menos edad que él.

Curiosamente, hay dos grupos bien diferenciados en este grupo de tenistas: jugadores de la Next Gen, como Carlos, que han alcanzado las semis de Miami con menos de 20 años en las últimas cuatro ediciones y otros que pertenecen a generaciones pasadas y que acabaron siendo número 1 de la ATP, sin excepciones.

Es la profecía que engloba a los sub20 que llegan a semis en Miami. Nadal, Hewitt, Agassi, Djokovic y Murray llegaron hasta este punto con 18 o 19 años y en algún momento de sus carreras fueron los mejores del circuito. Ahora son Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Denis Shapovalov y Carlos Alcaraz los que deben recoger el testigo y conseguir que el dato siga siendo pleno.

Más jóvenes en las semis de Miami Felix Auger-Aliassime. 18 años. Semifinalista en 2019. Rafa Nadal. 18 años. Finalista en 2005. Carlos Alcaraz. 18 años. Semifinalista, como mínimo, en 2022. Lleyton Hewitt. 19 años. Semifinalista en 2000. Andre Agassi. 19 años. Campeón en 1990. Novak Djokovic. 19 años. Campeón en 2007. Andy Murray. 19 años. Semifinalista en 2007 Jannik Sinner. 19 años. Finalista en 2021. Denis Shapovalov. 19 años. Semifinalista en 2019.

