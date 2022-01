Conchita Martínez analiza la épica victoria de Rafa Nadal: "Siempre le caracteriza hacer historia"

Rafa Nadal ha hecho suya la historia en el Abierto de Australia 2022. Una épica victoria ante Daniil Medvedev para escribir una página más en su leyenda que muchos no esperaban ya. El tenista de Manacor llevará a sus vitrinas el título número 21 de Grand Slam tras una batalla en la que ha tenido que levantar hasta dos sets para poder gritar de emoción y alegría.

Todos los que le conocen y los que han vivido de cerca este éxito saben por lo que ha pasado Rafa en estos últimos meses. Su grave lesión en el pie, que se manifiesta de manera crónica desde el comienzo de su carrera, le obligó a interrumpir su temporada en el 2021 y llegar a Australia mermado, sin ritmo y corto de fuerzas.

Una vez fijada su vuelta, se contagió de la Covid-19 y lo pasó realmente mal. Sin embargo, dando una lección de pundonor y resistencia ha conseguido volver a escribir la historia 13 años después en la Rod Laver Arena, la pista en la que hizo romper de emoción a todo un campeón como Roger Federer. Otra campeona como Conchita Martínez habla con EL ESPAÑOL para analizar un triunfo que es patrimonio del deporte mundial.

Conchita Martínez @conchitamartinz

"Otro partido épico de Rafa". Así comenzaba la exjugadora española a la que le faltaban las palabras. Nadie mejor que alguien que ha estado en la pista para definir lo que ha conseguido Nadal. Pero también son ellos los más frágiles en estos momentos, porque saben de lo duro y de lo casi imposible que es una hazaña de esas proporciones.

Lo divertido con Rafa es que nos ha acostumbrado a todos a lo largo de su carrera a hacer este tipo de cosas, aunque lo hecho ante Medvedev superaba cualquier expectativa de emoción: "Otra vez haciendo historia, eso es lo que le caracteriza. Es un luchador nato, nunca ha dejado de creer en sí mismo durante todo el partido. No ha dejado de luchar una sola bola".

La clave del partido

Y esa es la verdad. Así es como Rafa ha levantado un partido que tenía completamente perdido. Sin rendirse y demostrándole a un grandísimo tenista como Medvedev la pasta de la que están hechas las leyendas del 'Big Three'. Ahora Nadal ocupa la punta de lanza de ese mágico terceto que ha destrozado los registros de todas las leyendas.

Rafa Nadal, durante un partido del Open de Australia Reuters

Para Conchita Martínez, la clave del partido ha estado en no rendirse nunca y en saber aprovechar el mínimo bajón que ha dado Medvedev. No desesperarse cuando las cosas no salían y mantener la lucidez para, en el momento de la verdad, asestar el golpe: "Lo ha tenido muy difícil con esos dos sets abajo, pero cuando ha bajado un poco el nivel Medvedev, ahí ha estado Nadal para jugar su mejor tenis y seguir luchando".

La lucha ha terminado con el 21 después de una tarde épica en Melbourne. Por eso, tanto a Conchita como a toda la afición española solo le quedaba darle las gracias a Rafa por otra jornada más de vitalidad y éxitos: "Felicitarle una vez más. Lo que parecía muy complicado lo ha vuelto a hacer, por eso es tan grande".

[Más información: El momento en el que Rafa Nadal cambió la historia: la resistencia del tercer set ante un Medvedev lanzado]

Sigue los temas que te interesan