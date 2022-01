Emma Raducanu denuncia su pesadilla: un acosador estuvo en su casa de Londres en tres ocasiones

Emma Raducanu no está pasando por buenos momentos. Después de vivir la primera gran explosión de su carrera deportiva en la temporada 2021, está intentando lidiar con la presión de ser uno de los nombres más importantes del tenis. Brilló en Wimbledon para después proclamarse ganadora del US Open. Sin embargo, desde entonces las cosas no le han ido del todo bien.

En las últimas fechas se ha visto envuelta en un escándalo de acosos por parte de un repartidor de la conocida empresa Amazon. El calvario que ha tenido que vivir le ha llevado a afirmar que ya no se siente segura ni en su propia casa. Este misterioso repartidor, que se definía como un simple aficionado a su tenis después de ser descubierto, estuvo en las inmediaciones de su residencia hasta en tres ocasiones.

Sus extraños comportamientos le llevaron incluso a robar un zapato del padre de Emma como recuerdo. Un hecho que sin duda demuestra que su estado mental no hace gala de una gran estabilidad. Esto se produjo en la zona sureste de la ciudad de Londres, en una zona residencial donde habita la tenista británica nacida en Toronto junto a sus progenitores, Ian y Renee. Este repartidor consiguió llegar hasta su casa preguntando a varios extraños hasta poder dar con su domicilio.

Emma Raducanu durante un partido Reuters

Ahora, varios medios británicos han informado de cómo se encuentra esta situación que la tenista ha denunciado como acoso. Por su parte, Daily Mail apunta al nombre de este acosador de 35 años de edad. Magar ha sido condenado recientemente por acoso en el Tribunal de Magistrados de Bromley y será sentenciado el próximo mes.

Pero las informaciones van mucho más allá ya que The Sun asegura que la obsesión de Magar con la joven jugadora viene de lejos. Este repartidor, que ya ha sido cesado de su puesto de trabajo, fomentó su pasión y su deseo por Emma durante el confinamiento, cuando pudo seguir sus partidos y sus victorias. Esta ambición por conocerla creció todavía más después de sus éxitos en Wimbledon y en el US Open durante la pasada temporada.

La pesadilla de Raducanu

En ese momento se encontraba desempleado, pero después de encontrar este puesto como repartidor, consiguió llegar hasta su domicilio en varias ocasiones. Una de ellas fue en el mes de noviembre, cuando decidió llevarle un ramo de flores y una extraña nota firmada por él y que incluía el nombre de su esposa, Brina, y el nombre de su perro, Logan, también situados en la parte inferior. El papel decía: "Nada que decir, pero mereces amor".

Emma Raducanu en el torneo de Linz conversando con las asistencias Reuters

Aquella ocasión encontró un impedimento en su afán por llegar hasta Emma Raducanu, sus padres, a los que aseguró que él solo llevaba un envío de otra persona en su función de repartidor. Una historia que ha dado la vuelta al mundo y que ya hizo estallar a la tenista hace unas semanas cuando preparaba el Abierto de Australia.

En conversación con la policía, la joven tenista narraba su drama asegurando que nota una importante falta de seguridad con este tipo de situaciones: "Debido a esto, siento que me han quitado mi libertad. Estoy constantemente mirando por encima del hombro. Me siento nerviosa y preocupada de que esto pueda volver a suceder. No me siento segura en mi propia casa, que es donde debería sentirme más segura".

