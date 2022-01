El infierno de Rafa Nadal en el Abierto de Australia: "Estoy destrozado"

La épica de Rafa Nadal (6) volvió a surgir en la pista del Abierto de Australia este martes a primera hora de la mañana. La Rod Laver Arena vio al exnúmero uno del mundo volver a dar una lección de cómo sobreponerse al calor y a los problemas, esta vez estomacales, y reaccionar a tiempo para alcanzar las semis. Otra vez sueña con ganar un Grand Slam, algo impensable para él mismo hace solo unos meses.

"Es increíble estar en semifinales y es un regalo de la vida porque hace dos meses no sabía si iba a volver a jugar", decía un eufórico Nadal a pie de pista tras su angustiosa victoria contra Denis Shapovalov (14) por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3. Tras pasarse casi medio año sin jugar por una lesión y reaparecer hace poco, Nadal peleará contra Gael Monfils o Matteo Berrettini por un hueco en la final del Abierto de Australia.

Durante un momento pareció que el partido iba a ser un mero trámite para Nadal. Se llevaba los dos primeros meses con relativa facilidad, pero en la tercera manga se empezó a sentir mal y le pasó factura: "No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo", aclaró después de acusar el intenso calor que presentó Melbourne Park, que superó los 30 grados en algunos tramos del choque.

"No sé cómo lo he hecho, estaba absolutamente destrozado. Ha sido muy duro y hacía mucho calor. Fui afortunado al principio del quinto. Shapovalov tiene mucho talento, saca muy bien, en especial con el segundo saque", añadía Nadal frente al público entregado a él de la Rod Laver Arena.

"Me empecé a sentir cansado. No me sentía bien del estómago durante el partido y me tomaron la tensión y todo estaba bien en mi cuerpo. Tengo dos días de descanso hasta las semifinales. Ya no tengo 21 años. Me siento bien físicamente a nivel de movilidad, pero las condiciones eran más duras que las dos últimas semanas", concluyó.

Quejas de Shapovalov

Nadal también habló sobre las protestas de Shapovalov en pleno partido: "Sabía que me tomé un poco más de tiempo al final del primer set. Normalmente te dan un poco más de tiempo y me tomé 30 segundos más. Creo que lo necesitaba y el árbitro actúo correctamente. Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme. Hay una nueva regla, que es el 'toilet break. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo. No hay ventajas para los grandes jugadores en la pista. No es verdad porque ahora existe el reloj. Supongo que le cuesta aceptar la derrota. Es joven y todos hacemos errores. Entenderá con el tiempo que se ha equivocado con esto".

Nadal está a un paso de luchar en una final por su Grand Slam número 21, el que le pondría en cabeza por primera vez como el tenista en solitario con más grandes conquistados en toda la historia. La ausencia de Novak Djokovic le dio más opciones, aunque en el otro lado del cuadro avanza con fuerza el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo.

