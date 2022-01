La madre de Novak Djokovic habla sobre el positivo del tenista: "No sabía que tenía Covid"

Amanece en Australia y llegan las primeras noticias sobre el 'caso Novak Djokovic'. De buena mañana en el gigante de Oceanía, Dijana Djokovic protagonizaba uno de los momentos que más dará de qué hablar en el programa matutino Sunrise de 7News.

'Nole' sigue en territorio australiano, pero todavía no es seguro que vaya a participar en el primer Grand Slam del año. Eso dependerá del desenlace de la investigación que continúa abierta después de haberse detectado algunas contradicciones en la defensa del tenista serbio.

Sin olvidar las fotos en las que, presuntamente, Novak Djokovic tendría Covid-19 y pese a ello habría acudido a varios actos públicos. El número 1 de la ATP reconoció haber dado positivo en diciembre, para así poder entrar en el país para jugar el Open de Australia, pero entonces su figura se coloca en el centro de las críticas por haber aceptado ir a esos eventos pudiendo haber contagiado a cualquiera.

Novak Djokovic posa con el trofeo de campeón del Abierto de Australia REUTERS

Sobre ello habla su madre en el programa de la televisión australiana: "No sabía que era positivo por Covid-19, probablemente. Cuando supo el resultado se aisló". "Yo no sé nada, lo mejor es preguntarle a él", agrega una Dijana que no quería meterse en más líos.

No a la persecución

Eso sí, la madre de Djokovic afirma que está "muy preocupada por la deportación". "Los periódicos dicen que quieren deportarle. Rezo por él para que siga en Australia y juegue", continúa. Por otro lado, defiende la postura de su hijo de no querer ponerse la vacuna contra el coronavirus.

"No sé que problema hay. Es su elección. No puedes perseguirle para que lo haga. Hazle una PCR todos lo días o lo que quieras, y así verás que está sano. ¿Cuál es el problema?", sentencia Dijana. Tanto ella como el resto del clan, además de los muchos defensores que incluso han salido a la calle por 'Nole', esperan que, finalmente, el número 1 del ranking pueda jugar el Open de Australia.

Imagen en Australia

En Australia se habla continuamente de Novak Djokovic e incluso se ha pillado a dos periodistas criticando al tenista en un telediario: "No importa cómo se mire todo esto, Novak Djokovic es un sinvergüenza mentiroso. Es lamentable que otros lo apoyen. Sales y sabes que eres positivo... No creo que él fuera positivo. Y después se fue a España. Cayó en sus mentiras. Creo que finalmente se saldrá con la suya".

