Kyrgios estalla por el 'caso Djokovic': "Me siento avergonzado como deportista australiano"

Nick Kyrgios está siendo otro de los protagonistas en Australia en las semanas previas al arranque del primer Grand Slam del año. Al tenista australiano, que está confinado tras haber dado positivo por Covid, le 'toca' de cerca toda la polémica que se ha formado en torno a Novak Djokovic. En redes sociales se 'mojó' de forma contundente sobre todo lo que está ocurriendo.

La reacción de Kyrgios, a través de sus redes sociales, llegó después de que vía decisión judicial se le devolviera el visado a Djokovic. El serbio se entrena en la pista de Melbourne, aunque el lío continúa al guardarse el Gobierno de Australia la carta de que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, vuelva a revocar el visado y deporte de nuevo al tenista.

"Sabemos que a los medios les gusta crear tormentas de mierda, con mi historia y todo lo que sucede con Novak. Me siento bastante avergonzado como deportista australiano que ha visto lo que este tipo ha hecho por nosotros y por el deporte. Simplemente no creo que sea correcto cómo lo estamos manejando, pero a los medios les encanta hacer eso, les encanta dividir", ha comentado Kyrgios en su Twitter.

El positivo de Kyrgios

Kyrgios confirmó este lunes a través de sus redes sociales que la razón por la que abandonó el torneo de Sídney es su resultado positivo en Covid-19. "La razón por la que he tenido que retirarme de Sídney es que he resultado positivo en covid-19. Me siento bien por el momento, sin síntomas", dijo el tenista.

Nick Kyrgios, en Wimbledon 2021 Reuters

Kyrgios no pudo recuperarse a tiempo de sus problemas físicos que le obligaron a retirarse del Melbourne Summer Set y decidió no competir en el Internacional de Sídney horas antes de enfrentarse al italiano Fabio Fognini(8) en primera ronda.

El australiano indicó en los días previos al torneo de Sídney que había sufrido un malestar similar a los síntomas de la Covid-19 a pesar de que había recibido varios resultados negativos.

Eso sí, el 113 del ránking ATP no descarta su presencia en el Abierto de Australia, que comienza el próximo 17 de enero: "Si todo va bien os veré en el Abierto de Australia", añadió en su comunicado.

"Obviamente, no es lo ideal a una semana del Open de Australia, pero haré todo lo que esté a mi alcance para sentirme bien y jugar y, con suerte, darles un espectáculo a todos", añadió.

