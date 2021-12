Benoit Paire estalla por su situación: "Por 250ª vez doy positivo por Covid, no puedo con esta mierda"

Benoit Paire es uno de los tenistas más polémicos del circuito internacional. El jugador galo se ha caracterizado en los últimos meses por sus salidas de tono constantes y por las críticas reiteradas al sistema actual mediante el cual se rige su deporte y que está orquestado por la ATP.

Paire está pasando verdaderos apuros durante la pandemia de la Covid-19 después de haber dado positivo en varias ocasiones. El tenista galo se ha mostrado muy contrariado con su situación en la cual se ha dedicado en los últimos meses a jugar los partidos mínimos e imprescindibles para seguir ganando dinero sin tener una gran exigencia deportiva.

De hecho, el propio Paire afirma que ya casi no entrena y que lleva a cabo una vida totalmente contraria a la que debería llevar un deportista de élite. Alejado de la presión por conseguir cada vez mejores resultados, solo está pendiente de su salud y de no caer en más problemas mentales de los que ya afirma tener.

En las últimas horas, Paire ha confesado que ha vuelto a dar positivo por Covid-19 y que tendrá problemas para arrancar una temporada que está muy pendiente de ver quienes pueden acudir a la celebración del Abierto de Australia, primer gran torneo del curso. Además,, ha aprovechado para atizar a la ATP en un duro mensaje a través de sus redes sociales.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250ª vez doy positivo por Covid. Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid". Benoit Paire ha sido muy claro para señalar cómo se encuentra después atravesar uno de los momentos más duros de toda su vida. "¿Que cómo estoy? Por culpa de la Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro y este año empieza exactamente igual!".

Críticas sobre la ATP

El jugador francés está realmente cabreado tras haber dado una vez más positivo y ha lanzado un ataque más contra la ATP, ya que considera que no actúan de la manera correcta con los jugadores en una época que está azotando al mundo del tenis con especial virulencia.

"Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes de la Covid, si no, no le veo sentido. Es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?". Paire ha confesado que los positivos y las reiteradas cuarentenas que ha tenido que hacer durante la mayoría de torneos le han provocado un perjuicio mental que también le ha pasado fortuna de manera constante.

Además, acompañó su duro mensaje en el que anunciaba su positivo y en el que cargaba contra la ATP de un gesto un tanto obsceno que da buena muestra de en qué situación se encuentra el tenista francés, quien atesora una calidad y una técnica fabulosa, pero que es díscolo como pocos y que vive rodeado de la polémica y de las salidas de tono.

