Benoit Paire, de odiar el tenis durante la Covid a recuperar su pasión: "Jugar así no era lo mío"

Benoit Paire logró vencer a Shapovalov en Cincinnati y acabó con su mala racha. El tenista francés llevaba desde 2017 sin ganar a un top10 del rankint ATP. Sin embrago, después de muchos meses señalado donde se daba por acabada su carrera en el tenis de élite, el galo sacó su mejor versión para resurgir de sus cenizas. Con la Covid-19 reduciendo su influencia en el deporte, Paire parece haber iniciado una nueva etapa.

El francés nunca ocultó que no estaba contento con las medidas sanitarias impuestas en el circuito ATP. Paire, al que siempre ha perseguido ligeramente la polémica, estalló en más de un partido con gestos fuera de lugar. Y, sino era dentro de las pistas, era fuera en las entrevistas. El tenista llegó a dejar claro que había torneos donde le salía más rentable participar y dejarse perder en primera ronda antes que seguir para intentar avanzar, lo que le situó en el centro de todas las miradas.

Según reconoció en su día, el mundo del tenis no le gustaba si eso implicaba tener que vivir en una 'burbuja' por precaución sanitaria. "No me importa el tenis, esto se ha convertido en un cementerio. Me queda jugar el dobles y cuando pueda me voy a casa, que la tengo a dos horas. Montecarlo solía ser uno de los mejores torneos del mundo y ahora estamos delante de un ambiente triste", espetó cuando le preguntaron sobre su actitud.

Ahora, con los contagios por la Covid-19 mucho más controlados y con la expansión del plan de vacunación, Benoit Paire sí disfruta del deporte. "Me convierto de nuevo en el Benoît Paire que era. Siempre he dicho que mientras las condiciones fuesen complicadas, no estaría al 100% en mi cabeza y en mi tenis", ha explicado en declaraciones a L'Equipe.

"Para mí vuelve a ser un circuito normal. Atmósferas así me motivan y me empujan a superarme. Incluso cuando es difícil, consigo aguantar, lo que no puedo hacer cuando no hay nadie en el estadio", ha subrayado. Para él, es una forma de responder a los que decían que era "un charlatán". "Siempre lo he dicho: jugar en condiciones así no es lo mío. Ahora que el tenis ha vuelto a la normalidad, logro vencer a un top10".

Tras ganar a Shapovalov, Paire rompió de alegría con un grito. A sus 32 años, el tenista francés ocupa el puesto 50 del ranking ATP. Su récord está en el 18. Si peleará por recuperar esa mejor versión de hace años está por ver, pero lo que es un hecho es que sin medidas de restricción en el circuito. Benoit Paire sí está dispuesto a sufrir en una pista de tenis ante los mejores del planeta.

[Más información - Paire estalla de nuevo contra el tenis: "El circuito está muy podrido, esto es un cementerio"]

Sigue los temas que te interesan