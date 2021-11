Carlos Alcaraz explica su positivo por Covid pese a estar vacunado: "Pasé test cada dos días"

Carlos Alcaraz ha dado positivo por coronavirus horas antes del inicio de la Copa Davis y será baja para el equipo español. Una dura pérdida para las aspiraciones nacionales y que han sorprendido a los dirigentes de la Federación de tenis. Según han confirmado desde la presidencia, el murciano estaba vacunado y el resto de compañeros deberán pasar nuevas pruebas. El propio Alcaraz, además, ha explicado cómo ha vivido todo el proceso.

"Hola a todos, quería comunicar que hoy he dado positivo en Covid-19 lo cual me impedirá jugar la Copa Davis que tanta ilusión me hacía", ha confirmado en su cuenta oficial de Instagram. "El sábado, que nos concentramos por primera vez con el equipo, me hice una PCR la cual di negativa y cada dos días test antígenos y todos negativos". A ello se suma la vacuna, que según ha indicado Miguel Díaz, presidente de la Federación, en Radio Marca, ya había recibido Carlos Alcaraz.

"Estoy trise por la manera que me pierdo un torneo tan importante y súper especial para mí como es la Copa Davis. Me hacía muchísima ilusión poder jugar y representar a mi país aquí en Madrid delante de mi gente, pero a veces las cosas no suceden como uno quiere y hay que sobreponerse. Es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esta situación y salir reforzado", ha subrayado en un pequeño comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

Miguel Díaz, además de indicar que Carlos Alcaraz sí se había vacunado, ha subrayado que los últimos cambios suponen "bajas importantes" para la selección, aunque ha pedido más apoyo para solventar la situación. Alcaraz, pese a todo, se encuentra "muy bien" por el momento y solo tiene "síntomas muy leves". "Veremos a ver cómo va progresando. Muchísimo ánimo a todo el equipo, estaré animando y viendo por televisión", ha concluido en dicha nota oficial.

El positivo localizado en la selección española de tenis, que poco después se ha confirmado que correspondía a Carlos Alcaraz, ha despertado la preocupación de un referente como Rafael Nadal. El de Manacor, también vía redes sociales, ha querido mandar su apoyo al equipo ante el contratiempo surgido a pocas horas de que comience la Copa Davis. Un mensaje de ánimo que no es baladí.

Mucho ánimo a todo el equipo español tras la noticia que hemos recibido hoy. Cuando ocurre algo así la competición pasa a un segundo plano. Lo más importante es la salud y ojalá no haya más casos. Un abrazo a todos! @RFETenis @DavisCup @CopaDavis https://t.co/l371apSdj6 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2021

"Mucho ánimo a todo el equipo español tras la noticia que hemos recibido hoy. Cuando ocurre algo así la competición pasa a un segundo plano. Lo más importante es la salud y ojalá no haya más casos. Un abrazo a todos!", ha resaltado el tenista balear en su cuenta oficial nada más conocer el caso de contagio. La Federación, poco después, ha rebajado la alerta al no detectar ningún positivo más.

[Más información - El tenis español pierde su miedo a la retirada de Rafa Nadal: la nueva generación que asegura un futuro]

Sigue los temas que te interesan