Rafa Nadal: "Me parece un poco egoísta que la gente no se quiera vacunar"

Rafa Nadal ha sido uno de los grandes protagonistas del MARCA Sport Weekend. El tenista español, que se ha perdido la segunda parte de la temporada por una lesión en el pie y que no regresará hasta 2022, ha analizado temas muy diversos en este encuentro en el que ha participado de manera telemática.

El tenista manacorí, que está ya en la recta final de su recuperación, habló sobre la situación de las vacunas y sobre las diferentes elecciones que ha hecho la ciudadanía. El jugador español ganador de 20 torneos del Grand Slam afirma que respeta todas las opiniones, pero que no le parece un comportamiento apropiado rechazar el antídoto contra la Covid-19.

"Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos. Lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada".

Durante la pandemia, Rafa ha llevado a cabo una iniciativa solidaria junto a su gran amigo Pau Gasol en un proyecto en el que las dos leyendas del deporte español se unieron a Cruz Roja: "Todo estamos cansados de esta situación, son años complicados, mucha gente ha perdido a gente cercana. A nosotros nos tocada dar un paso adelante para intentar ayudar, poner un granito de arena y dar una ayuda a las personas".

Rafa también habló sobre experiencias de su carrera. La sociedad global está obligada a remontar ahora la situación tras más de un año y medio de mucho sufrimiento y si alguien sabe de remontadas ese es el balear: "Uno, poco a poco va cimentando su carrera profesional. Por mucho que la gente se crea que yo siempre tengo confianza, no es así, cuando las cosas van mal, lo veo muy negro muchas veces. Pero esto es la esencia del deporte, que aunque las posibilidades sean mínimas y parezca imposible, sigues luchando, lo intentas por tu satisfacción personal de haberte dado la opción de tener una oportunidad".

"Cuando las cosas van mal, analizo por qué y busco soluciones. Muchas veces pienso sólo en ir a por el siguiente punto, luego a por otro y a veces poco a poco las cosas se igualan. Si las cosas van mal, lo normal es que acaben mal, pero en un año alguna cae de tu lado".

Nadal con la Selección

Cambiando de tercio, Nadal también habló sobre otro deporte que le apasiona como es el fútbol. Reconocido aficionado del Real Madrid, pero también de la selección española, está muy al tanto de cómo le va al equipo de Luis Enrique: "Suecia perdió en Georgia, nosotros sacamos un resultado muy positivo en Grecia. La Selección, aunque es joven y remodelada en todos los sentidos, está cumpliendo con creces. La Eurocopa me hizo disfrutar e involucró otra vez al país. Somos España, venimos de una época fantástica y luego una más complicada los últimos seis años y ahora parece que retomamos el vuelo".

Además, apostó por dejar trabajar al estrenado asturiano: "Hay que dejar trabajar a las personas que están ahí para tomar decisiones. Tienen más información que nosotros y los preparadores y seleccionadores por algo están ahí y nosotros estamos opinando desde el sofá de nuestras casas, hay que respetar sus decisiones y apoyar a la selección. Tengo confianza. Hay que rematar contra Suecia Y después a por todas en el Mundial".

