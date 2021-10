Tommy Haas desvela los plazos de la recuperación de Federer para 2022

El mundo del tenis se encuentra huérfano después de que dos de sus mayores exponentes hayan tenido que pasar un 2021 desastroso. Se trata de Roger Federer y Rafa Nadal, los dos mejores de la historia con permiso de Novak Djokovic. Ambos han tenido una temporada para olvidar perseguidos por las lesiones.

El español ha hablado hace poco sobre su recuperación asegurando que va por buen camino, pero no ha sido capaz de dar una fecha para su regreso. De Roger Federer se sabe menos, ya que el suizo no ha hecho muchas apariciones desde que cayó derrotado en Wimbledon y tuvo que renunciar a los Juegos Olímpicos, después a la gira americana y en especial al US Open para terminar diciendo adiós al curso.

Quién sí ha hablado sobre su estado y ha desvelado informaciones muy importantes sobre su posibel fecha de regreso es Tommy Haas, extenista y gran amigo del suizo. El ahora director del torneo de Indian Wells asegura que será después del primer trimestre del 2022 cuando se pueda esperar al ganador de 20 grandes.

Roger Federer, en Wimbledon 2021 Reuters

"Federer acaba de cumplir 40 años, ama la vida y ha conseguido muchísimas cosas. ¿Todavía tiene el gusanillo de competir? Claro. ¿Quiere volver y jugar al más alto nivel? Claro. Todos le queremos y nunca se irá, pero todo depende de cómo supere su lesión de rodilla. Creo que tendremos una decisión sobre su futuro en marzo, abril o mayo de 2022".

Haas se ha extendido hablando sobre Roger en una entrevista para el medio francés L'Équipe: "Federer ama la vida pero todavía tiene hambre y espera volver y parar cuando él quiera, decidir el momento de decirte a ti mismo que no te gusta o que pierdes con frecuencia. En Wimbledon vimos que estaba algo herido. Pero hará todo lo posible por volver y estoy seguro al cien por cien que el objetivo es estar en Wimbledon, es su mejor superficie y donde puede llegar más lejos.

Pero no solo ha hablado del rey de la hierba Federer, sino que también lo ha hecho sobre el de la tierra: "En cuanto a Rafa, seguirá uno o dos años más. Hace mucho que no juega y habrá que ver cómo se recupera su cuerpo. Cada año es más difícil, pero no le llamamos 'El Toro' por nada. No tengo dudas de que puede estar en condiciones para ganar un nuevo Roland Garros. Es su terreno y aún no está dispuesto a cederlo".

La sorpresa de Medvedev

Tommy Haas ha terminado su valoración de los grandes tenistas de la actualidad hablando sobre la nueva generación que pretende acabar con el 'Big Three' a pesar de que ya llevan muchos años en el circuito y de que su gran explosión todavía no ha llegado, dejando claro que hay mucha distancia entre los clásicos y los nuevos talentos. Fue precisamente por eso por lo que le sorprendió la victoria de Medvedev en la final del US Open contra 'Nole' que terminó con el serbio entre lágrimas y sin completar el Grand Slam en una sola temporada.

Djokovic se seca el sudor en el duelo ante Medvedev en el US Open 2021 Reuters

"Ahora la nueva generación está en la cima. Medvedev me ha impresionado desde su final con Nadal en el US Open 2019. Me gusta mucho su técnica. No es como la de la vieja escuela, pero está en la posición correcta muchas veces, se mueve muy bien y es muy inteligente. Juega tan lejos de la línea que consigue que su rival juegue una bola más y busca los huecos para dejar la pelota".

"Me sorprendió lo que pasó en la final del US Open. Cuando Novak Djokovic ganó a Zverev en semifinales y dijo que afrontaría la final como si fuese el último partido de su vida, pensé que no estaba bien que se expresara así. El público realmente quería que ganase el Grand Slam y no entendió que, de repente, ya no era el "chico malo". El público le obligó a hacerlo mejor pero Medvedev tuvo un juego increíble. El tenis es un deporte increíble y por eso nos gusta verlo. Con toda esa presión, ya fue muy fuerte para Djokovic llegar a la final".

[Más información: Rafa Nadal habla sobre cuándo se producirá su regreso a las pistas]

Sigue los temas que te interesan