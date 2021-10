La Covid reabre la brecha en el tenis: la vacunación obligatoria para Australia deja a Djokovic en el aire

Después de un año de normalidad relativa, el tenis mundial se ha adaptado a la nueva realidad que planteó la Covid-19. Como el resto de deportes, el de la raqueta fue superando barreras, con la dificultad que eso implica por las giras mundiales a las que se expone este gran circo. Cuando el túnel empieza a abrirse entre la luz, una nueva polémica amenaza con volver a provocar problemas entre los tenistas y tiene que ver con la vacunación.

Lo que comenzó con una cuarentena muy restrictiva en Australia ha acabado con un US Open bastante similar a lo que había sido toda la vida. Aunque ha seguido habiendo bajas por positivos por la Covid-19, la realidad es que las opciones de acudir a todos los torneos posibles ha estado prácticamente siempre encima de la mesa para los tenistas. Eso sí, ningún torneo ha terminado poniendo restricciones en cuanto a esa vacunación.

Lo que sí ha quedado de este tiempo es la carga física que ha pasado factura a la mayoría de los tenistas. Que la mayoría de ellos apretó en 2020 para buscar títulos y regresar a la competición rápidamente ha tenido su impacto en forma de lesiones y problemas físicos. El 'Big 3' se ha visto afectado con un Roger Federer que no ha conseguido regresar de sus problemas en la rodilla y Rafa Nadal ha tenido varios altibajos.

Pero, en los últimos días se ha reavivado la polémica por la Covid-19 con la vista puesta, sobre todo, en el Open de Australia. Craig Tiley, presidente de Tennis Australia, ha estado en conversaciones con el gobierno del estado de Victoria, donde se encuentra la ciudad de Melbourne. En esas reuniones todo apunta a que solo los tenistas que estén completamente vacunados puedan jugar el torneo. Esto afecta a Novak Djokovic, pero también a otros grandes como Daniil Medvedev y Stefanos Tsitsipas, en el cuadro ATP, y Elina Svitolina y Aryna Sabalenka, en el WTA, se han mostrado reticentes a la vacunación.

El país oceánico sigue siendo un lugar único en el mundo por su postura para tratar la pandemia con confinamientos masivos a estas alturas de la película. Si bien es cierto que esta semana se confirmaba que Australia reabrirá sus fronteras internacionales por primera vez desde marzo de 2020 en noviembre, los requisitos específicos para eventos como el Open de Australia recaerán en los funcionarios de salud pública de cada estado.

Los tenistas ya han dejado claro que no quieren volver a someterse a los confinamientos que vivieron a comienzos de este 2021. Sin esta medida, todo apunta a que se requiera esa dosis para que las estrellas del tenis jueguen en Melbourne, tal y como explica el periódico australiano Age. Eso sí, ni la ATP ni la WTA han manifestado su apoyo a las vacunas obligatorias, pero ambos alientan encarecidamente a los jugadores a que se vacunen.

Entre las soluciones alternativas que se dan está la de sacar de Melbourne el torneo, pero la de la cartilla de vacunación con el remedio contra la Covid-19 suministrado es la que más enteros está ganando, hasta el punto de causar la resignación de los responsables del tenis australiano. El mes pasado, la ATP estimó que el 50 por ciento de sus jugadores estaban vacunados, mientras que la WTA estimó que su cifra era de alrededor del 60 por ciento. Hay tiempo para mejorar esas cifras y convencerles.

Djokovic se mojó en medio de la polémica durante el año y dejó claro que no deberían de imponerse estas obligaciones, así como explicó que no diría públicamente si se había vacunado. "Personalmente estoy en contra de vacunarse y más si me obligan a ello. No quiero que me digan que debo hacerlo para volver a viajar", explicaba en abril de 2020. Un año después, seguía reservado: "Me guardaré la decisión de si seré vacunado. Creo que es una decisión privada e íntima, y no quiero entrar en el juego de en pro o en contra de las vacunas que los medios están creando".

Su parón por lesiones le permitirá tener el tiempo suficiente como para vacunarse, aunque el riesgo de perderse el próximo Open de Australia es real después de que no se haya pronunciado de momento. Está a solo una victoria de su título número 21 de Grand Slam, el décimo en Melbourne, y eso pondrá a prueba la ambición de Novak frente a sus ideales. Está claro que estas noticias procedentes del país oceánico son también para forzar su decisión.

En cualquier caso, no está solo. Son varios los tenistas que también han causado revuelo por su impresión sobre la vacunación contra la Covid-19. El deporte, después de que en la NBA se reactivara la polémica con Kyrie Irving, sigue siendo reacio a recibir esa dosis que inmuniza frente a la enfermedad que ha puesto en jaque a todo el mundo. El propio Djokovic superó un contagio y vivió una polémica por los contagios en su torneo, por lo que sabe muy bien a lo que se enfrenta.

