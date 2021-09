Djokovic se mete en un lío: le 'cazan' con un militar que participó en el genocidio de Srebrenica

Novak Djokovic no sale de una y ya se está metiendo en otra. El serbio es uno de los tenistas más polémicos del circuito y eso, en su status como uno de los mejores de toda la historia, hace que cada fregado en el que se mete cobre una escala mayor. En esta ocasión, no se sabe bien si el número 1 del mundo era consciente del embrollo en el que se estaba metiendo.

El tenista pasó unos días de vacaciones plácidamente en Bosnia-Herzegovina. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la polémica ha estallado tras aparecer en una foto junto a uno de los militares que participó en el genocidio de Srebrenica, en el que fallecieron más de 8.000 bosnios y que es recordado como uno de los episodios más sangrientos de la Guerra de Bosnia.

Djokovic aparece en la foto junto a Milan Jolovic. Se trata de un excomandante de la unidad paramilitar conocida como los 'Drina Wolves' (Los Lobos de Drina) y hasta ahora no ha sido condenado por crímenes de guerra. Al que sí condenaron fue al exgeneral serbio Ratko Mladic, al que salvó la vida y que fue condenado en 2017 por un genocidio que Jolovic sigue negando que se produjera.

Verle en compañía de Jolovic solo hace más que aumentar la tensión y división que hay en torno a la figura de Djokovic en los Balcanes. A Nole no es la primera vez que le 'cazan' junto a un personaje polémico y es que en otra ocasión se le fotografió con líder serbobosnio Milorad Dodik.

A Djokovic le están cayendo palos, como el que le dejó un periodista bosnio llamado Dragan Bursac: "Djokovic podría haber sido el mejor de todos los tiempos, representar a todo el planeta y ayudar de mil millones de formas. Sin embargo, comparte condecoración con los criminales de guerra Radovan Karadzic y Ratko Mladic, canta en la boda de los Dodik y come con los militares que organizaron el genocidio. Podemos decir que el mejor tenista del mundo, fuera de las pistas de tenis actúa como el ministro del Interior de Serbia".

Djokovic rompe a llorar en plena final del US Open 2021 contra Medvedev Reuters

La dura derrota de Djokovic

Todo esto le salta a Djokovic tras la derrota por 6-4, 6-4 y 6-4 que sufrió ante el ruso Daniil Medvedev, numero uno del mundo, que ganó su primer US Open y título de Grand Slam.

Nole rompió a llorar tras el partido. No era para menos la reacción de Djokovic después de ver rota una racha de 27 victorias y 0 en los partidos de Grand Slam y quedarse a las puertas de ponerse al lado del legendario australiano Rod Laver, el último tenista que logró ganar todos los torneos de este circuito en 1969.

Djokovic, de 34 años, admitió que no estaba preparado para no lograr la victoria número 28 de la temporada en Grand Slam, pero sí listo a no conceder ningún paso atrás a largo plazo.

