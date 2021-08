Toni y Joan Nadal, contra la presión de ser primos de Rafa: el papel de su padre y sus inicios en el tenis

Todo lo que Rafa Nadal ha dado al tenis es inabarcable sin que haya terminado su carrera, pero con él no termina su saga. A sus 35 años está pasando por un momento bastante crítico. Sin poder sumar un nuevo Roland Garros y con problemas físicos que están limitando completamente al tenista, su futuro está en el aire para muchos. Su capacidad de resiliencia mantiene la ilusión sobre el manacorí. En cualquier caso, todo esto no frena sus propias grandes expectativas con las personas que quiere que recojan su legado: sus primos.

Siempre se ha cuestionado la posibilidad de clonar al tenista que ha conseguido 20 Grand Slam para seguir contando con él más tiempo. Sin presión, pero sí con mucho mimo, no pierde de vista la evolución de sus familiares. Después de que ambos decidieran embarcarse en la aventura de convertirse en profesionales, ambos acaparan la atención del Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty. Joan ha jugado en individuales, además de hacerlo con su hermano Toni en dobles. No han podido ganar ningún partido, pero sí que acumulan ya buenos resultados esta temporada.

Estos dos jóvenes de 17 y 18 años quieren seguir los pasos de su primo y ya están trabajando en la Rafa Nadal Academy para desarrollar su juego. El torneo que se desarrolla en este lugar de Manacor es una prueba más para que sigan acumulando experiencia. Ambos quieren prolongar la vinculación con el mundo del deporte de toda esta familia, que comenzó con Miguel Ángel Nadal, el exjugador del Barça, del Mallorca y también de la Selección.

Toni Nadal, sus hijos Toni y Joan y Rafa Nadal, en el US Open de 2017

Toni y Joan Nadal son los hijos de Toni Nadal, el hombre que forjó una de las cabezas mejor amuebladas del mundo del tenis y que lo ha demostrado con sus éxitos. Bajo su dirección, Rafa ganó 13 Grand Slams, aunque su influencia le ha acompañado durante el resto de su carrera hasta llegar a esa cifra mágica de 20. Que Nadal consiguiera con 19 años su primer Roland Garros es una hazaña difícil de igualar, pero quién sabe si ahora uno de sus primos podrá aspirar a igualar ese éxito.

Protección

Están dando sus primeros pasos y este 2021 han conseguido ya algunos triunfos que empiezan a poner en énfasis su carrera. Joan logró su primer triunfo en el circuito internacional en el mes de enero, así como Toni también lo hizo durante este torneo M15 de Manacor. Ambos son diestros, a diferencia de Rafa, y no pudieron igualar el papel del balear en su primer evento de la ITF en enero de 2001, cuando consiguió alcanzar una tercera ronda.

El problema está y siempre estará en la presión que supone llevar el apellido que aparece en su DNI, sobre todo en un deporte tan mental como el de la raqueta. Toni le lleva un año de ventaja a Joan, pero todos apuntan a que es el segundo el que mejor está progresando. Es pronto para hablar teniendo en cuenta que casi no han disputado torneos profesionales y que sus triunfos se centran principalmente en campeonatos amateur, en los que también han conseguido títulos como pareja.

Por el momento, están en manos de los mejores profesionales de la Academia de Manacor y el mismo Rafa está pendiente de sus progresos. Toni Nadal, a pesar de haber empezado a trabajar con Felix Auger-Aliasimme, tiene su base de operaciones en este lugar y, sin inmiscuirse demasiado en el trabajo que hacen, no pierde de vista la evolución de sus hijos. Ambos han seguido al ganador de 13 Roland Garros durante toda su carrera y ahora comparten incluso entrenamientos.

Así juegan

Todavía no se puede hablar de estilos de juego claros, aunque evidentemente están desarrollando un mejor tenis sobre la tierra batida que tanto caracteriza al país. Estas primeras experiencias que están teniendo están sirviendo para que crezca su fortaleza mental, ese aspecto en el que tanto destaca el balear. Más o menos tienen la misma altura y, evidentemente, aún tiene mucho que cambiar de su aspecto físico en cuanto al volumen de su cuerpo.

Pero lo más importante es que ambos son un apoyo mutuo para seguir desarrollando sus carreras. Estos dos jóvenes todavía tienen mucho que decir en el tenis juvenil. Tienen que aclarar si quieren seguir dando pasos acudiendo a torneos y viajando por el mundo para asentar su posición. En los genes tienen el mismo ADN que Rafa Nadal, aunque es muy difícil tener las mismas condiciones de un caso único en la historia del tenis. Toni y Joan, por el momento, siguen asentando las bases para tener un futuro prometedor.

[Más información: Nadal y el principio del fin: una lesión que amenaza un US Open histórico y pone en serio peligro su carrera]

Sigue los temas que te interesan