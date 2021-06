La transformación de Badosa: de sufrir la presión a saber gestionar las expectativas

Pocas personas entienden tan bien a Paula Badosa como Javier Martí. El madrileño, que como jugador nunca terminó de despegar tras enfrentarse a seis (¡seis!) operaciones en el codo derecho, descubrió desde bien pequeño lo que asfixia la presión al ser comparado con Rafael Nadal. Eso mismo le pasó a la española, que este martes tiene la fabulosa oportunidad de meterse en las semifinales de Roland Garros si derrota a Tamara Zidansek.

“Javi me entiende al 100% porque los dos hemos pasado por trayectorias un poco parecidas”, explicó Badosa, campeona de Roland Garros en categoría júnior en 2015. “A él lo comparaban con Nadal y a mí con Maria Sharapova. Con 17 años, la cabeza no está lista. Él me entiendo mucho, me ayuda con la presión”, prosiguió la española, que pasó por una depresión a finales de 2018. “Cuando llegué a París hace unas semanas había expectativas, pero hemos sabido llevar muy bien la situación”.

“Me afectó la comparación”, reconoció Martí, entrenador de Badosa desde septiembre del 2020. “Tuve que gestionar la presión y no fue fácil. Hice buenos resultados y la gente esperaba grandes cosas de mí. En cierto sentido, era una mezcla: algunos partidos los afrontaba con demasiada tensión, pero esas expectativas te llevan a ser más profesional por lo que se espera de ti”, añadió. “El factor mental es básico para ella. No nos enfocamos en ganar o perder, lo hacemos en el proceso. Paula no estaba bien mentalmente cuando me llamó. No disfrutaba del camino y dependía totalmente de los resultados. Ser profesional todos los días es muy difícil”.

Badosa aterriza al partido más importante de su vida en el mejor momento de su carrera. Ganando 13 de sus últimos 14 encuentros de la gira europea de tierra batida. Tumbando en Charleston a la australiana Barty, número uno del mundo. Alcanzando las semifinales en el Mutua Madrid Open. Levantando su primer título en Belgrado. Y asumiendo un papel desconocido en su llegada a París: el de ser favorita, y no aspirante.

“Es difícil, pero es el trabajo más importante que tengo que hacer antes de que juegue los cuartos de final”, avisó Martí. "En los últimos meses, estaba jugando sin ese rol de favorita. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, en los que ha pasado a serlo en muchos partidos. No es algo fácil de llevar, pero estamos trabajando mucho en ello”.

Gane o pierda ante Zidansek, da la sensación de que Badosa se irá de Roland Garros habiendo dado un paso al frente que le valiosísimo para el futuro.