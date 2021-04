Fognini, expulsado del Godó en pleno partido por insultar a la juez de línea: "Voy a investigar"

Fabio Fognini fue descalificado del torneo Conde de Godó en ronda de treintaidosavos cuando perdía contra Bernabé Zapata. El español mantenía ventaja en el segundo set tras llevarse la primera manga, pero no tuvo ni que terminar el partido para pasar de ronda. El italiano recibió el castigo del árbitro principal por, supuestamente, haber insultado a una juez de línea.

Los hechos, negados por Fognini, ocurrieron en lo que podía ser el tramo final del encuentro. Bernabé Zapata vencía por 6-0 y 4-4. Sin embargo, con el segundo set todavía en el aire, el italiano fue aumentando su enfado hasta realizar ese supuesto ataque a la juez de línea. Fognini recibió la descalificación y puso punto y final a su estancia en el torneo de la peor manera posible.

Tal fue su enfado que, cuando se retiraba con sus raquetas rumbo al interior de las instalaciones, estampó una de ellas contra el suelo justo cuando pasaba al lado del juez de silla. Las imágenes, compartidas por la organización del torneo, no dejan lugar a dudas del mosqueo del italiano, que cayó ante el 147 del ranking y sin apenas avanzar en la cita catalana.

"Lo que me hicieron hoy ha sido inexplicable", criticó Fognini al término del partido. "Lo voy a investigar, porque pagué por algo que no hice", se defendió. El italiano tiene claro que "lo primero que todo el mundo debe saber" es que la razón por la que fue expulsado no se produjo realmente. "Por supuesto que no estaba jugando mi mejor tenis, él estaba haciendo ganadores por todos lados. Estaba intentando luchar y luchar", señaló el tenista.

Fognini, que ya ha protagonizado alguna que otra imagen polémica en el circuito, señaló que pese a tener una fama de "chico malo", en esta ocasión "casi no estaba hablando" y se sorprendió con la decisión de la organización, "especialmente con el juez de silla y el supervisor". "No voy a decir que soy un buen chico", espetó, pero "estaba tratando de volver al partido y luchar".

El italiano denunció que le "quitaron la oportunidad de jugar y tratar de ganar" el encuentro ante el español por algo que no hizo. Incluso desveló que hubo gente que se mostró "sorprendida" al ver su expulsión. Por ello, y ante tal enfado, Fognini no quiso profundizar para evitar "malas consecuencias".

🗣🇮🇹🗣 ¡Vaya bronca entre Caruso y Fognini! Fabio venció y dijo que Salvatore tuvo suerte en varios puntos, pero a partir de ahí llegaron los reproches y hubo algún que otro 'vaffanculo'.



No hace falta saber italiano...



📱📺🖥 Sigue todo el #AusOpen en @Eurosport_ES pic.twitter.com/bBCGI92H5t — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 11, 2021

Más polémicas

Este nuevo caso se suma al historial de un Fognini que se ha labrado una imagen de jugador polémico a lo largo de sus años en el circuito. Su última bronca, de hecho, se produjo hace tan solo unas semanas y con un compatriota como rival. Fognini entró en un tenso y acalorado intercambio de impresiones con Caruso que captaron las cámaras y dio mucho que hablar. En aquella ocasión, Fognini se llevó el triunfo en Australia.

