Rafa Nadal: "¿La Superliga? Es lógico buscar soluciones, si es la correcta o no, no lo sé"

La noticia de la semana en el mundo del deporte es el anuncio de la creación de la Superliga Europea. Algo que está rompiendo las barreras entre disciplinas y es que Rafa Nadal ha sido preguntado por en ello en rueda de prensa. Desde el RCT Barcelona, el tenista ha señalado que es "lógico" que el fútbol busque soluciones.

"En el mundo del deporte en general estamos sufriendo todos. Los deportes con la pandemia se han visto golpeados económicamente y es lógico que se busquen soluciones. Si esa solución es la correcta o no, no lo sé", ha comentado el tenista de Manacor.

Nadal no ha querido 'mojarse' más porque todavía no es un tema que vea claro: "Lo siento, pero no tengo una opinión clara de ello. Se ha anunciado algo que a día de hoy no es claro, no me gustaría dar pasos en falso a la hora de opinar". "No sé si será la única competición, no lo sé", ha continuado.

Nadal, al límite, conecta una derecha ante Rublev Reuters

"Si los equipos beneficiados serán esos o no, no lo sé -los fundadores-. Sin saber estas cosas, se me hace difícil tener una opinión clara. No estoy lo suficientemente informado como para dar una opinión", ha sentenciado sobre la Superliga Europea antes de debutar este miércoles en el Barcelona Open Banc Sabadell.

Conde de Godó

El torneo también conocido históricamente como el Conde de Godó supone la segunda aparición de la temporada de tierra batida para Rafa Nadal tras Montecarlo. El balear ha señalado que afronta la semana "con ilusión": "Siempre es agradable jugar en Barcelona, donde he ganado muchas veces y es mi club desde que tengo 13 o 14 años".

"Habrá algo de público y siempre es importante poder jugar delante de la gente. Tengo esperanzas de poder rendir a un buen nivel, espero que así sea", ha asegurado ante los medios de comunicación. "Llevo unos cuantos días de entrenamientos, hay que llegar a la competición, donde siempre todo es un poco diferente. Estoy con ilusión y con ganas de empezar", ha seguido explicando en rueda de prensa.

"Llego bien a este torneo, después la pista determinará dónde estoy realmente. Tengo ilusión de jugar aquí una vez más, con dos semanas seguidas en nuestro país que siempre hace ilusión. Espero estar bien, lo que pase ya se verá. Quiero seguir con mi proceso, he estado compitiendo poco y siempre es complicado volver a la competición", ha asegurado Nadal, quien suma once títulos en el Godó.

Derrota en Montecarlo

También ha sido preguntado por su derrota ante Rublev: "No creo que haya que darle más vueltas y Montecarlo es pasado. Las derrotas, aunque no sean agradables ni positivas, ponen a cada uno en su lugar. Mi lugar es el que me dio el torneo de Montecarlo".

"Ahora estamos en Barcelona y espero estar listo para competir al nivel que necesito. Claro que hay cosas a mejorar, fue un partido extraño e hice cosas que estuvieron mal, por sorpresa porque estaba entrenando muy bien. Sucedió eso, hay que entender lo que salió mal para no repetirlo", ha apuntado.

Federer y Roland Garros

Para acabar, Rafa Nadal también ha querido celebrar la confirmación de Roger Federer en Roland Garros: "Ya había hablado con él antes, lo sabía antes. Es bueno para él y para el tenis en general. Y como punto final, ha hablado sobre la ejemplaridad: "Nunca me he planteado o vivido mi día a día con esa sensación. He intentado ser siempre yo mismo, hacer las cosas de una manera natural y las que creo son correctas. Si esto sirve de inspiración a la gente, y el ejemplo es positivo, bienvenido".

